Salı gününün en çok izleneni "Esra Erol’da"
Gönüllerde taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 2 Aralık Salı gününün en çok izlenen programı oldu.
Esra Erol'un dünkü yayınında;
27 yaşındaki Gözde, eşi Zafer Demirbaş'ın kendisini iş arkadaşıyla aldattığı ve borç batağına sürüklediği iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir çocuk annesi olan Gözde, eşinin iş yerinde çalışan Hazal Günay ile ilişki yaşadığını Esra Erol'a anlattı.
Gözde Demirbaş, "Eşimin Hazal Günay ile sık sık iletişimde olduğunu fark ettim. Eşime doğum gününde mesaj attığını gördüm. Ama eşime bir şey demedim sustum. Eşimin çalışanıyken, bir anda bizim iş ortağımız oldu. Eşim de benim ona bir duygum yok sadece iş için çevresi işime yarıyor diyerek beni kandırıyordu. Beş yıllık evliyim eşim bana bir ayakkabı almamıştır ama Hazal'a özel harcamalar yapmak istediğini yazdığı mesajları gördüm." dedi.
İddiaların odağındaki eş işe canlı yayına bağlanarak "İddiaları kabul etmiyorum. Hazal genç bir kız ve ona iftira atıyor. Benim Hazal'la bir ilişkim olduğundan şüpheleniyorsan hepimiz birlikte akşamları çıktığımızda neden bir şey demedin?" diyerek iddiaları kabul etmedi. Zafer Demirbaş'ın borçları, olayın bir diğer boyutu olarak öne çıktı.
Raf ve dolap yapımı sektöründe çalışan Zafer, ekonomik sıkıntıları olduğu için iş konusunda Hazal'dan destek aldığını söyledi. Kendisinin de söyleyeceği şeyler olduğunu bunları konuşmak için yayına geleceğini söyledi.
