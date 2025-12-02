Gözleri KaraDeniz'de Azil ve Güneş arasında umut yeniden doğuyor!
Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi…"Gözleri KaraDeniz", bu akşam yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Azil, denizdeki tehlikeli teslimatı başarıyla tamamladıktan sonra Ertuğrul'la arasındaki güveni pekiştirir ancak Güneş'in İstanbul'a gidip gitmediğini öğrenememenin huzursuzluğunu taşır.
Bu sırada Güneş, Haki'nin havaalanında onu durdurmasıyla İstanbul'a gitmekten vazgeçip Rize'de kalır ve çocuklarla geçirdiği vakitte yeniden nefes alır.
Azil, Fatoş'tan Güneş'in gitmediğini öğrenince soluğu onun yanında alır; ikili, ilk kez kalplerindeki kırgınlığı ve yanlış anlamaları açıkça konuşma cesareti bulur.
Güneş, Azil'e hâlâ aşık olduğunu fakat güveninin sarsıldığını söyleyerek ilişkilerini zamana bırakmayı teklif eder.
Azil ise bu kez duygularını saklamadan Güneş'in hayatında kalmak için mücadele edeceğini hissettirir.
Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi…
Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de
