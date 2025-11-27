Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sorularınızı cevaplıyor: Besmele’den Dualara
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu haftaki programında Besmele’deki Rahman ve Rahim isimlerinin sırlarını, 70 bin meleğin okuduğu duayı ve Peygamber Efendimizin uyumadan önce okuduğu duaları yanıtlıyor. Canlı sorular ve merak edilen tüm konularla 29 Kasım Cuma, 08.30’da ekranda.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor.
Bu haftaki programında ise,
Besmeledeki Rahman ve Rahim isimlerinin sırları nelerdir?
70 bin meleğin okuduğu dua hangisidir?
Peygamber Efendimiz uyumadan önce hangi duaları okurdu?
Sorular, canlı telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz her şey "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" da…
Yayın Tarihi : 29 Kasım 2025 / Cuma
Yayın Saati : 08.30