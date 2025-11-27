Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sorularınızı cevaplıyor: Besmele’den Dualara

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor.

Bu haftaki programında ise,

Besmeledeki Rahman ve Rahim isimlerinin sırları nelerdir?

70 bin meleğin okuduğu dua hangisidir?

Peygamber Efendimiz uyumadan önce hangi duaları okurdu?

Sorular, canlı telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz her şey "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" da…

Yayın Tarihi : 29 Kasım 2025 / Cuma

Yayın Saati : 08.30