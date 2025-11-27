Kuruluş Orhan'da Orhan Bey posta oturdu!
Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan, beşinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana bağladı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminde yer aldı.
#KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu.
5.Bölümde Neler Oldu?
Orhan Bey Posta Oturdu
Ak Sakallılarla yaptığı görüşmeden sonra toy toplanmasını isteyen Osman Bey, beyleri dinledikten sonra kararını açıkladı: "Düşümü düşü bilen; postu değil yurdu düşünen Orhan Bey'dir" diyen Osman Bey mührü Orhan Bey'e teslim etti.
Yarhisar Yeniden Kayı'da
Orhan Bey'in planıyla Abdurrahman ve Kan Turalı önderliğinde Yarhisar'a yürüyen alplar kalenin içerisinde bir süre devam eden mücadelenin ardından İlhanlı askerlerine üstünlük kurdu ve kaleyi geri aldılar.
Orhan Bey'e Evlat Müjdesi
Toyda Ertuğrul Gazi'nin mührünü babasından teslim alan ve posta çıkan Orhan Bey yeni döneme adımını attı.
Nilüfer'in endişeli hali gözünden kaçmayan Orhan Bey, Nilüfer Hatun'la konuşarak durumun ne olduğunu öğrenmek istedi. Israrları sonucunda yeni bir evlat haberini alan Orhan Bey bir günde, ikinci kez müjde almış oldu.
Orhan Bey Kılıç Kuşandı Kayı'ya Seslendi
Kılıç kuşanma merasimine ahalinin sevinç gösterileri arasında gelen Orhan Bey, yanında Osman Bey'le kendisini bekleyenlerin karşısına çıktı.
Kayı'ya seslenen Orhan Bey: "Kayı'nın yiğitleri bacıları, Atam Ertuğrul'un babam Osman'ın yoldaşları, yarenleri! Emanet büyük, yük ağır, yol uzun, vakit dar, vazife ise zor" diyerek ahaliye seslendi.
Sözümdür: "Türk devletsiz olmaz, vatansız kalmaz, ezansız olmaz. Türk'ün son kalesi Kayı'dır, son cihadı yarındır." diyerek Kayı'nın Beyi olarak ilk kez ahaliye seslendi.
Flavius'un Suikasti Amacına Ulaşamadı
Kendisini tüccar olarak tanıtıp Söğüt'e gelen Flavius, babasının intikamı için yaptığı planda Osman Bey'i öldürmek istedi. Ancak Fatma Hatun'un durumu fark edip babasını korumasıyla Osman Bey kurtuldu. Zehirli okla yaralanan Fatma'yı kurtarmaksa Flavius'a düştü.
Orhan Bey'den İznik Tekfuruna Gözdağı
Beylik alametlerini aldıktan sonra ilk durağı İznik olarak belirleyen Orhan Bey, beraberindeki alplarıyla birlikte tekfurun sarayına gitti.
İznik tekfuruna, Bursa'ya yardım etmemesini ve bunun karşılığında ona ticarette imtiyazlar tanıyacağını belirten Orhan Bey beklediği cevabı almayınca tekfura sert çıktı:
"Böyle davranırsan, Bursa düşerken İznik'in üzerine devrilir."
Yaşananların ardından Bursa, İznik ve Kayı hattında neler olacağı merakla bekleniyor.
Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!
