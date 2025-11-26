atv Müge Anlı canlı izle! 26 Kasım 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tek parça

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki Osman nasıl öldü?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Kasım'da Kastamonu'dan kaybolan ve 11 Kasım'da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı dikkat çekilen Bayram Helvacı'ya sorular soruldu. Eşi ve oğlu kaybolduğundan emniyetten haber beklediğini söyleyen Bayram Helvacı tepki çekti.

Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı. Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.

Huriye Helvacı ve oğlunun kaybında şüpheliler arasında olan Sultan Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Şerife Hanım, Sultan Uzun'un köyü terk ettikten sonra cenazelerin bulunduğunu açıkladı. Huriye Helvacı'nın kendisine gelmediğini söyleyen Sultan Uzun ise, "Mustafa Uzun, Huriye'yi bana getirmedi. Huriye'nin kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.

Oğlu ile birlikte ölümü şüpheli bulunan Huriye Helvacı'yı tanıyan Sahinur Yılmaz, Müge Anlı ekibine konuştu. İlk olarak arkadaşının 6 ay kadar önce eşi Bayram Helvacı'dan şiddet gördüğünü söyledi. Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'nın kolunu kırdığını söyleyen Sahinur Yılmaz, "Sultan Uzun ve adı geçen, yaşlılar ve kadınlar üzerinden menfaat sağlıyorlar" dedi.