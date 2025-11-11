Müge Anlı geleceğe nefes oldu: Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek!

Kaynak: ATV

MÜGE ANLI

"Burada yaklaşık 7 bin çalışanımız var. Birkaç yıl sonra buradan geçerken bu ağaçlardan meyve yiyecek olmaları beni çok mutlu etti. Bize bu şansı verdiği için Bakanımıza teşekkür ederim."