11 Kasım 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı geleceğe nefes oldu: Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek!

Müge Anlı geleceğe nefes oldu: Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 13:32
ABONE OL
Müge Anlı geleceğe nefes oldu: Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek!

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde “Yeşil Vatan Seferberliği”ne destek vererek geleceğe nefes oldu. Ünlü sunucu, ağaç dikimiyle hem doğa sevgisini gözler önüne serdi hem de halkı kampanyaya katılmaya davet etti.

Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunmasına öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla kavuşmasını sağlayan Müge Anlı, sosyal alanda da birçok projeye destek olarak izleyicilerini bu yönde de teşvik etmeye devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MÜGE ANLI'DA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Her Aile 1 Fidan – Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası için Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'e dikmeleri için birer meyve ağacı fidanı hediye etti.

Bugün, Turkuvaz Medya Binası'nın bahçesinde Müge Anlı, ekibiyle birlikte İstanbul Ağaçlandırma Şefliği'nin yönlendirmesiyle geleceğe nefes olmak için ağaç fidanı dikti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Turkuvaz Medya bahçesinde dikilen meyve fidanları, geleceğe nefes olacak. Müge Anlı dut, Rahmi Özkan elma, Şevki Sözen ise kiraz fidanlarını İstanbul Ağaçlandırma ekiplerinin yardımıyla bahçeye dikerek fidanlarına hayat suyu verdiler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MÜGE ANLI

"Burada yaklaşık 7 bin çalışanımız var. Birkaç yıl sonra buradan geçerken bu ağaçlardan meyve yiyecek olmaları beni çok mutlu etti. Bize bu şansı verdiği için Bakanımıza teşekkür ederim."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

ŞEVKİ SÖZEN

"Umut ediyorum ki burada yetişen ağacın meyvelerinden yüzlerce kişi yesin. Bu ağaçlar burada hayat bulsun, herkese örnek olsun ve herkes bir fidan diksin. Geleceğe bırakılacak en güzel miras doğadır."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

RAHMİ ÖZKAN

"Çevremizi yeşillendirelim, gelecek nesillere miras bırakalım. Emeği geçen ve bize bu fırsatı sunan ekibe çok teşekkür ederim."

Geleceğe Nefes Projesi'nin Türkiye'nin dört bir yanında farklı şehirlerde fidan dikimleri gerçekleştirdiğini anlatan Anlı, izleyicilerine gelecegenefes.gov.tr üzerinden fidan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör