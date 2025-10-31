Bambaşka bir hikaye başlıyor! Aşk ve Gözyaşı’nın Zuhal’i Senan Kara açıkladı

Kaynak: ATV

Başrolünde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı dizide Erçel'in oynadığı 'Meyra'nın annesi 'Zuhal'i canlandıran Senan Kara; soğuk, mesafeli, güçlü bir karakterle ekrana geliyor.

Başarılı oyuncu, dizinin yenilenen versiyonu ve karakterine dair SABAH'tan Merve Yurtyapan'a özel açıklamalarda bulundu.

'Aşk ve Gözyaşı' sezonun en farklı dizilerinden biri. Her bölümde de yeni gelişmeler oluyor. Nasıl sürprizler bekliyor izleyiciyi?

'Queen of Tears' dizisinden uyarlama bir hikaye Aşk ve Gözyaşı. Orijinal hikayesi bitti, şimdi bambaşka bir fikirle yoluna devam edecek. Biz de merakla bekliyoruz.