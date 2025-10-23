Müge Anlı ATV canlı yayın! 23 Ekim Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle!
atv'nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı.
Kevser Hanım, 27 yaşındaki kızını 50 yaşındaki üfürükçü Diyap'ın elinden kurtarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Üfürükçü ve onun etkisi altında kaldığı söylenen Sümeyra, dün canlı yayına gelmişti.
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yetkililer, Sümeyra ile görüşmek üzere harekete geçti. Yalanlarıyla insanları kandıran sözde üfürükçü Diyap Diyapoğlu ise savcılık talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Üfürükçünün gözaltına alınmasının ardından yayına bağlanan izleyici şoke eden ihbarlarda bulundu. Üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun "Karpuzcu Mehmet" lakabı ile tanındığını söyleyen izleyici bunun sebebinin kadınlara karpuz sattığını ve içinde okunmuş ayetler olduğunu anlattı.
Üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nu "Karpuzcu Mehmet" olarak tanıyan arkadaşları Müge Anlı'ya özel açıklamalarda bulundu. Sümeyra Öztürk'ü uyaran kahvehane sakini, "Yalan konuşan bir insan. Evi yok, arabada yatıp kalkıyor. Genç kızı kandırıyor" dedi.
Yayına gelen ihbarlara aldırış etmeyen Sümeyra Öztürk, Diyap Diyapoğlu'nun iddialara açıklama yapmasını istedi. Günlerdir yaşadıklarından yorulduğunu söyleyen Sümeyra Öztürk, "Beni ailemden ve o adamdan uzaklaştırın. Tek başıma kafa dinlemek istiyorum" dedi.