22 Ekim 2025, Çarşamba
Yatalak kadına uygunsuz istek! Müge Anlı'daki üfürükçü Diyap'ın ipliği pazara çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 12:08 Güncelleme: 22.10.2025 12:43
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen üfürükçü Diyap Diyapoğlu, Hızır Aleyhisselam ile Eminönü’nde tanıştığını iddia ederek izleyicileri şaşkına çevirmişti. Sözde üfürükçüyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı. Dünkü yayının ardından gözaltına alınan Diyapoğlu hakkında gelen yeni ihbarlar adeta kan dondurdu.

Müge Anlı'da bir üfürükçünün daha ipliği pazara döküldü...

Anne Kevser Hanım, 27 yaşındaki kızını 50 yaşındaki üfürükçü Diyap'ın elinden kurtarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Üfürükçü ve onun etkisi altında kaldığı söylenen Sümeyra, dün canlı yayına gelmişti.

Hakkındaki ihbarların ardı arkası kesilmeyen üfürükçü, canlı yayına bağlanarak "Ledün ilmine sahibim" ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşiyim" sözleriyle stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Tüm bunların ardından Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yetkililer, Sümeyra ile görüşmek üzere harekete geçti. Yalanlarıyla insanları kandıran sözde üfürükçü Diyap Diyapoğlu ise savcılık talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

ŞOKE EDEN İHBARLAR!

Bugün ise Müge Anlı'nın programına Diyapoğlu hakkında taciz ihbarları geldi.

Evi bile olmayan Diyap'ın arabada kaldığı öğrenilirken, Sümeyra'nın hala bu adamla evlilik yoluna girmek istemesi herkesi şaşkına çevirdi.

YATALAK KADINDAN UYGUNSUZ FOTOĞRAF İSTEMİŞ!

Programda konuşan görgü tanığı Diyap hakkında şoke eden iddialarda bulundu:

"Arkadaşım çok methetti. Aradım, hoca çıktı ve 'Gelin yüz yüze görüşelim' dedi. Ben de 'Benim teyzem çok rahatsız' dedim. O ise 'Teyzenin hastalığı yok, hocalık işi var' dedi. Sonra benden 20 bin lira istedi ve teyzemin belden aşağı fotoğrafını talep etti. Ben getiremeyeceğimi söyleyince 'Getirmiyorsan neden geldin?' dedi. Bu dolandırıcı, Sümeyra ona çok inanmış; annesinin lafını dinlesin. Bu adam milletin sırtından geçinen bir insan."

İsmini vermek istemeyen başka bir izleyici, canlı yayına bağlanarak "Kendisiyle çok kısa bir süre görüştüm. Söylediği şeyler akıl dışı şeyler. Kendisinin kurt olduğunu söylüyor. Kızlardan boydan fotoğraf istiyor; mana aleminde Kabe'ye götüreceğini söylüyor. Bunları duyduktan sonra normal bir insan olmadığını düşünüp iletişimimi kestim. Böyle binlerce kişi vardır ama çoğu evlidir, nişanlıdır, ailesi bilmiyordur bağlanamıyordur. Bütün alimlerin kendisine biat ettiğini söylüyor" dedi.

Bir diğer izleyici de "Benim eşime, baldızıma, kayınvalideme 2003-2004 yıllarında 'Kocanı bırak seni alacağım' diye büyü yaptı. Eşim aklı dengesini kaybetti. Bana yıllar sonra 'Diyap bize büyü yaptı' diye söyledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Diyapoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri sürüyor...

