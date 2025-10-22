Yatalak kadına uygunsuz istek! Müge Anlı’daki üfürükçü Diyap’ın ipliği pazara çıktı

Kaynak: ATV

İsmini vermek istemeyen başka bir izleyici, canlı yayına bağlanarak "Kendisiyle çok kısa bir süre görüştüm. Söylediği şeyler akıl dışı şeyler. Kendisinin kurt olduğunu söylüyor. Kızlardan boydan fotoğraf istiyor; mana aleminde Kabe'ye götüreceğini söylüyor. Bunları duyduktan sonra normal bir insan olmadığını düşünüp iletişimimi kestim. Böyle binlerce kişi vardır ama çoğu evlidir, nişanlıdır, ailesi bilmiyordur bağlanamıyordur. Bütün alimlerin kendisine biat ettiğini söylüyor" dedi.

Bir diğer izleyici de "Benim eşime, baldızıma, kayınvalideme 2003-2004 yıllarında 'Kocanı bırak seni alacağım' diye büyü yaptı. Eşim aklı dengesini kaybetti. Bana yıllar sonra 'Diyap bize büyü yaptı' diye söyledi" ifadelerini kullandı.