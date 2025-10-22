Gündüz kuşağında çifte başarı! Müge Anlı ve Esra Erol yine zirvede
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol’da programı Tüm Kişiler kategorisinde %4,95 izlenme oranı ve %23,55 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.
Tüm Kişiler'de Esra Erol Zirvede
20+ABC1'de Müge Anlı Farkı
Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,29 izlenme oranı ve %38,43 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,66 izlenme oranı ve %34,37 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.
