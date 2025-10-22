Gündüz kuşağında çifte başarı! Müge Anlı ve Esra Erol yine zirvede

22 Ekim 2025, Çarşamba
Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 16:08
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol’da programı Tüm Kişiler kategorisinde %4,95 izlenme oranı ve %23,55 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

Türkiye'yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmadı.

Tüm Kişiler'de Esra Erol Zirvede

20+ABC1'de Müge Anlı Farkı

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,29 izlenme oranı ve %38,43 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,66 izlenme oranı ve %34,37 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

