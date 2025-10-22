Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 22 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Hayal dünyasında hikaye yazan üfürükçü konuştu. ''İnsanların karanlık dünyalarını aydınlattım''

Öztürk ailesinin hedefindeki Diyap Diyapoğlu yayının ardından konuştu. Uykularını kaçırdığı aile ile uyku sorununu çözdüğü iddia ettiği bir günde tanışmıştı... Hayal dünyasında yaşayan Diyap Diyapoğlu, Sümeyra Öztürk'le mutlu olamayacağımı biliyorum dedi.

Üfürükçünün yanında ailesinin karşısında... Sümeyra Öztürk'ün kararı ne olacak?

Sümeyra Öztürk üfürükçü Diyap Diyapoğlu ile canlı yayına geldi. Genç kız, ailesinin kendisine saygı duymasını istediğini, Diyap'la evleneceğini söyledi.

Part time üfürükçü ile ilgili konuşan iddia sahibi... ''Genç kızları kandırıp dolandırdığına şahit oldum''

Yayına bağlanan iddia sahibi Ebubekir Bey, Diyap Diyapoğlu'nu tanıdığını, evlere tamire gittiğini o sırada gözüne kestirdiği insanları kandırdığını söyledi. Genç kızlara, 'seni müridim yapacağım, siz cehennem yüzü görmeyeceksiniz' dediğini anlattı.

Aile Bakanlığı, Sümeyra Öztürk için devrede.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yetkililer, Sümeyra ile görüşmek üzere harekete geçti.