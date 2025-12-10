Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan çıkarması! Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

"ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU" KATILACAK

Burhanettin Duran şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir.

DEVLET LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.