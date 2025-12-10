Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan çıkarması! Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılacak

10 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 14:03 Güncelleme: 10.12.2025 14:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edecek. Ayrıca Erdoğan, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla da bir araya gelecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

"ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU" KATILACAK
Burhanettin Duran şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir.

DEVLET LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.

