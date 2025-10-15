ATV Müge Anlı canlı yayın izle! 15 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Kaybının 23. Gününde Müge Anlı'da bulundu!

15 Eylül'de İstanbul Beykoz'dan kaybolan Sibel Koç, günler sonra canlı yayına bağlanmıştı. Annesinin alıkonduğunu iddia ettiği Sibel Koç, yayınımızın ardından eski eşi Serdar Yıldız ile birlikte kaldığı evin kapısını Müge Anlı ekibine açtı. Eski eşi ile birlikte açıklama yapan Sibel Koç, kaçmadıklarını ve kolundaki izlerin iş kazası olduğunu söyledi.

Oğlunun kaybı ile hedefindeki kişilerden şikayetçi oldu.

Sefa Soyalp'in kuşkularla dolu kaybının işlendiği yayının ardından baba Murat Soyalp, soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. Oğluyla birlikte Kırıkkale'den İstanbul'a gelen Serap Hanım ve onun kızından şüphelenen baba Murat Soyalp, "Oğlumu yok ettiklerini düşünüyorum" dedi.

Babası neden yıllarca kuşku duyduğu kişiyi dile getirmedi!

Oğlunun kaybında şüpheleri üzerine çeken Murat Soyalp, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti. Oğlu kaybolduktan sonra şüphelendiği kişi neden dile getirmediğini anlatan baba Murat Soyalp, kafada soru işaretleri bıraktı.