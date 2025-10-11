Aşk ve Gözyaşı'nın Dilşah'ı Sanem Çelik: "Seyircime kalpten bağlıyım"

'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk iki bölümüyle taşlar yerine oturdu. Karakterler tanındı ve yeni sürprizler de ortaya çıktı. İlerleyen bölümler izleyiciyi daha da etkisi altına alacak mı?

Amacımız, hedefimiz, niyetimiz heyecanı dorukta tutmak.

İyi-kötü her karakteri çok iyi canlandıran bir oyuncusunuz. Gerçekte olamayacağınız kişilere bürünmek bu mesleğin en cazip yönü mü sizce?

Beni nötr bir alanda gördüğünüzü düşündürdü bu soru. Ne kadar güzel. Her kılığa girmek, büyüleyici yanıdır oyunculuğun.

ANI KAÇIRMAMALIYIZ

Göz önünde olmak, tanınmak size ne hissettiriyor?

Şöhret, hayatımı değiştirenler arasında liste başında geliyor oysa ki! Ama evet, kendimi yaşamayı, suyun akışına kapılmadan gitmeyi tercih ettiğim doğrudur. Sevilmek gibisi yok. Ben seyircime kalpten bağlıyım. Bunu onlar da benim gibi hissederler. Çünkü biz bir takımız.

Sosyal medyayla aranız nasıl. Sosyal medyada varsınız ama çok da aktif değil gibisiniz... Mesleki olarak aktif olduğumda sosyal medyada da aktif oluyorum. Bu aralar yeterince aktif değil miymişim yoksa?

İnsanlar sosyal medyanın çok fazla etkisinde kalıyorlar. Yaşadıkları anı paylaşacağız diye kaçırıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

"Bu da geçer" demek geldi içimden! Anı kaçırdın mı bir daha geri dönüşü yok, bilmeyen kalmasın.

Kaynak: Instagram