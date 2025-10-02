Aşk ve Gözyaşı’nda göz kamaştıran şıklık ve güçlü prodüksiyon!

02 Ekim 2025, Perşembe
02.10.2025 12:12
atv ekranlarında Cuma akşamları izleyiciyle buluşan “Aşk ve Gözyaşı”, sadece hikâyesiyle değil, güçlü prodüksiyonu, etkileyici mekân seçimleri ve karakterlerin özenle hazırlanan stil dokunuşlarıyla da dikkat çekiyor.

Dizinin kadın karakterleri, ekran başındaki izleyicilere farklı tarzlarla ilham veriyor. Her karakter için farklı renk ve styling çalışması yapıldığı dizilerde özellikle Meyra, Dilşah, Yeliz ve Zuhal şıklıkları öne çıkıyor.

Ev Dekorasyonundan Karakterlerin Kostümlerine Uzanan Şıklık

Meyra (Hande Erçel), dış dünyaya ördüğü duvarları siyah, lacivert ve koyu yeşil tonlarla yansıtılıyor. Minimal ama şık tasarım elbiseler, zarif takılar ve sade ayakkabılarla karakterin melankolik ama asil ruhunu ortaya koyuyor.

Dilşah (Sanem Çelik) sofistike ve zarif çizgisi modern ama aynı zamanda ihtişamlı bir duruş sergiliyor. Zengin renk paletlerinde pastel tonlar tercih edilirken kusursuz aksesuar seçimleriyle adeta göz alıyorlar.

Yeliz (Şenay Gürler) ise asi, uçarı ve özgür ruhunu kırmızı ve iddialı tonlardaki parçalarla yansıtıyor. Karakterin içsel coşkusunu destekleyen bu stil, ekranda enerjisiyle öne çıkıyor.

Zuhal (Senan Kara), köklü ve varlıklı duruşu yansıtan zengin tonlar, seçkin aksesuarlar ve güçlü siluetler, karakterlerin sosyal statüsünü kusursuz şekilde yansıtıyor. Renklerde krem ve toprak tonları öne çıkıyor.

