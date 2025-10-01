Müge Anlı ATV canlı izle! 1 Ekim 2025 müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Sağlığı adına hummalı bir çalışma yürütüldü.

88 gündür kayıp olarak aranan Dilek Başburt, Müge Anlı'da bulunmuştu. Genç kadın emniyet ekipleriyle birlikte hastaneye götürülmek üzere yola çıkmıştı. Psikolojik problemler yaşayan Dilek Başkurt, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aylar süren endişesi son bulan anne Kadriye Başkurt, kızının sağlığı ile ilgilenen Müge Anlı'ya teşekkür etti.

56 yaşındaki Hülya Kosluoğlu'nun aile özlemi...

56 yaşındaki Hülya Kosluoğlu, annesi Necmiye Hanım ve babası Cemal Kaya'yı bulmak umuduyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kosluoğlu, filmleri aratmayan hayat hikayesini canlı yayında paylaştı. Kardeş özlemi çektiğine de değindi.

Gülşah Çelikkıran nerede?

25 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülşah Çelikkıran, Müge Anlı'da arandı. 9 yıldır evli olan genç kadının sır dolu kaybı canlı yayında araştırıldı. 19 Eylül'de Balıkesir Edremit'teki evinden kaçan kadının nerede olduğu bilinmiyor. Eşi Olcay Çelikkıran, eşinin bulunması için çağrıda bulundu.

Gülşah Çelikkıran canlı yayında...

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesi Gülşah Çelikkıran, dakikalar sonra Müge Anlı'da bulundu. Bir adamla kaçtığını söyleyen Gülşah Çelikkıran, eve dönmek istemediğini ve 3 çocuğunu da yanına alacağını söyledi.

Hülya Hanım, kız kardeşinin sesini ilk kez duyuyor...

56 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu. Yıllardır kardeşlerini görmeyen Hülya Kosluoğlu güzel haberi canlı yayında aldı. Yayına bağlanan kardeşler, ablaları ile hasret giderdi.

Sefa Soyalp 2018 senesinde sırra kadem bastı.

2018 yılında 22 yaşındayken İstanbul'dan sırra kadem basan Sefa Soyalp'ın kaybı araştırılmaya devam ediyor. Sefa'nın babasından şüphelenen amca Muharrem Soyalp, anne Nuran Öbekçi ile canlı yayında yüzleşti.