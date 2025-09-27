Aşk ve Gözyaşı’nda duygu fırtınası!

Kaynak: ATV

Avda ise Meyra'nın üzerine yaban domuzu geldi, Selim son anda onu kurtardı. Son yıllarda birbirlerinden uzaklaşan ikili, ilk kez duygusal olarak yakınlaştı.

Güçlü kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle beğeni kazanan Aşk ve Gözyaşı, her Cuma atv'de ekranlara gelmeye devam ediyor.