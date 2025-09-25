Müge Anlı atv canlı yayın izle: 25 Eylül 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

DÜN NELER YAŞANDI?

Eylül Sultan Ganer, 20 yıl önce 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i Müge Anlı sayesinde 20 dakika da bulmuştu. Yıllardır birbirlerinden haber alamayan baba kız canlı yayında buluştu, gözyaşları sel oldu. Yıllar sonra babasını bulduğu için huzurlu olduğunu söyleyen Eylül Sultan Ganer, 20 yıl sonra babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

50 yaşındaki Adıgüzel Taş, 26 yaş küçük eşi Sümeyye Taş'ın kendisinden koparıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kaybının 8. Gününde Müge Anlı'da bulunan Sümeyye Taş, canlı yayında eşiyle yüzleşti. Kaynanasının söylemlerinden bıktığını ve eşinin şiddetinden kaçtığını anlatan Sümeyye Taş, kendi isteğiyle ailesinin evine gittiğini söyledi.

Kaybının 8. Gününde Müge Anlı'da bulunan Sümeyye Taş, eşi ile canlı yayında yüzleşiyor. Eşinin kendisine gelinlik giydirmediğini, 1,5 sene boyunca çiçek almadığını söyledi. Eşini ikna etmeye çalışan Adıgüzel, 'Sümeyye evliliğimiz boyunca hastanelerdeydi o yüzden düşünemedim, eve gelirse telafi edeceğim' dedi.

65 yaşındaki Mustafa Sarıkabadayı sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi tarafından 400 Bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. Evlilik hayali kurduğu sevgilisiyle canlı yayında yüzleşti. İddiaların odağındaki Gülfer Çetinkaya canlı yayında hakkındaki iddiaları yalanlayarak hakkı olmayan hiçbir şeyi almadığını söyledi.

22 Eylül'de İstanbul Eyüpsultan'dan kaybolan 18 yaşındaki Tuğba Medine Coşgun'dan Müge Anlı yayınının ardından bulundu. Polis ekipleri tarafından İstanbul Sancaktepe'de bulunan genç kız, ailesine teslim edildi.