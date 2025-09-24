24 Eylül 2025, Çarşamba
Müge Anlı'da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: "Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim"
Müge Anlı, yıllardır kavuşamayan aileleri bir araya getirmeye devam ediyor. Eylül Sultan Ganer'in 20 yıl önce yanından ayrıldığı babası 20 dakika içinde bulunmuştu. Ancak baba Hasan Basri Ganer'in sözleri stüdyodakileri çileden çıkarmıştı. Bugün canlı yayına katılan Ganer, yaptığı açıklamalarla herkesi şoke ederken, baba-kızın buluşması duygusal anlara sahne oldu.
Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:00