24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Müge Anlı'da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: "Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim"

Müge Anlı'da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: "Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim"

Müge Anlı, yıllardır kavuşamayan aileleri bir araya getirmeye devam ediyor. Eylül Sultan Ganer'in 20 yıl önce yanından ayrıldığı babası 20 dakika içinde bulunmuştu. Ancak baba Hasan Basri Ganer'in sözleri stüdyodakileri çileden çıkarmıştı. Bugün canlı yayına katılan Ganer, yaptığı açıklamalarla herkesi şoke ederken, baba-kızın buluşması duygusal anlara sahne oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:00
Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

24 yaşındaki Eylül Sultan Ganer, 4 yaşındayken ayrıldığı babası Hasan Basri Ganer'i bulmak için soluğu Müge Anlı'da almıştı. 2006 yılında annesi ve babasının boşandıklarını söyleyen Eylül, bir daha da babasından haber alamadığını söylemişti.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

Genç kadının babası Müge Anlı ve ekibi sayesinde 20 dakikada bulunmuştu. Ancak, dünkü canlı yayında babanın sözleri herkesi çileden çıkarmıştı.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

Baba Ganer, yayının ardından Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

Aralarının bozulma sebebini oğlunun tuttuğu farklı futbol takımı olarak açıklayan Ganer, "Telefonda bağlantı kuramadım, kendimi ifade edemedim. Bir zamanlar onlarla çok şarkılar söylerdik. Evlatlarımı Beşiktaş gibi sevdim" dedi. Ganer'in bu sözleri, stüdyoda ve izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

"BENİ DONÖR OLARAK KULLANDI"

20 dakikada bulunan Hasan Basri Ganer boşandığı eşinin kendisini çocuk yapmak için kullandığını evliliklerinde problem olduğunu ifade etti. Baba Ganer, hala karısına aşık olduğunu da anlattı.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

Aralarının bozulma sebebini oğlunun tuttuğu farklı futbol takımı olarak açıklayan Ganer, "Telefonda bağlantı kuramadım, kendimi ifade edemedim. Bir zamanlar onlarla çok şarkılar söylerdik. Evlatlarımı Beşiktaş gibi sevdim" dedi. Ganer'in bu sözleri, stüdyoda ve izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

AİLESİNE KAVUŞTU

20 yıllık hasret Müge Anlı yayınında son buldu. Baba Hasan Basri Ganer stüdyoya gelerek baba hasreti çeken kızına sarıldı.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

Stüdyoya Eylül'ün babaannesi ve amcası da geldi.

Müge Anlı’da büyük buluşma! Sözleri şoke etti: Çocuklarımı Beşiktaş gibi sevdim

Eylül Sultan Ganer, Müge Anlı'nın desteğiyle uzun süredir özlem duyduğu ailesine kavuştu.