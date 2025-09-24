Sabahtan akşama ’atv’ izlendi!

Gözleri Karadeniz 4. bölümde neler yaşandı?

AZİL'DEN BÜYÜK İTİRAF!

"Sensiz yaşamak istemiyorum seni başkasına bırakmak istemiyorum gel aynı denizde olalım Güneş"

Azil, Dursun'u kurtarmak için Havva'yı vurduğunu söyleyip ve suçu üstlendi. Güneş, yaptığının yanlış olduğunu söyledi ama ikna edemedi.

İnat eden Azil'i kurtarmak için Osman Maçari, Sado ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Sado, hapisten çıkmasına karşılık suçlamasını geri çekti ve Azil serbest kaldı.

Kaynak: ATV