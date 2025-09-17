Müge Anlı atv canlı izle! 17 Eylül 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 yaşlarındaki kızlarının 50 yaşında evli bir adam tarafında kaçırıldığını söyleyen acılı anne baba, bugün mutlu haberi Müge Anlı'da aldı. Osmaniye'de karakola teslim edilen 15 yaşındaki genç kız devlet korumasına alındı!

Bursa'daki evlerinden zengin olma hayaliyle yola çıkarak ortadan kaybolan iki genç çocuk, Diyarbakır'da bulundu. Bir kafede çalıştıkları ortaya çıkan 16 ve 17 yaşlarındaki 2 arkadaş, ailelerine kavuştu.

63 gündür kayıp olan evli ve 2 çocuk annesi Nuray Uğuz'u bulmak için kardeşi Gülsemin Delen, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Aylar sonra Nuray Uğuz bulundu ve Tunceli'de başka biriyle yaşadığını söyledi. Kardeşine yayına çıktığı için sitem eden Nuray Uğuz, evine geri dönmeyeceğini söyledi.

2019 senesinde sırra kadem basan Sevda Heyretengiz kaybında şüpheli eş Erdinç Bey, canlı yayında iddiaları cevapladı. Eşinin kendisine yıllar önce ihanet ettiğini ve yazışmaları gördüğünü söyleyen Erdinç Bey, hiçbir şiddet uygulamadığını söyledi.