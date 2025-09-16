Kayıp gençler Müge Anlı’da bulundu! 50 yaşındaki şahıs tarafından kaçırılmıştı...

ATV'nin uzun soluklu ve izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıp dosyalarının çözüme kavuşması ve toplumsal sorunların gündeme taşınmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: ATV