Kayıp gençler Müge Anlı’da bulundu! 50 yaşındaki şahıs tarafından kaçırılmıştı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 10:51 Güncelleme: 16.09.2025 11:33
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıpları bulmaya, faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya, sır dolu olayları çözmeye devam ediyor. 50 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Rabia Erinmez ile yazdıkları mektubun ardından kaybolan 16 ve 17 yaşındaki gençlerden sevindiren haber geldi.

ATV'nin uzun soluklu ve izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıp dosyalarının çözüme kavuşması ve toplumsal sorunların gündeme taşınmasıyla dikkat çekiyor.

15 YAŞINDAKİ RABİA BULUNDU

Yeni bölümde ise 15 yaşındaki Rabia Erinmez'in ailesi, kızlarının 50 yaşındaki bir şahıs tarafından alıkonulduğunu iddia ederek yardım çağrısında bulunmuştu.

Müge Anlı, bugünkü yayınını müjdeli haberlerle açtı!

Anlı, canlı yayında Rabia Erinmez'in dün yapılan yayın sonrasında emniyet güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

ZENGİN OLACAKLARINI SÖYLEYİP KAYBOLMUŞLARDI

Bursa'daki evlerinden zengin olma hayaliyle yola çıkarak ortadan kaybolan iki genç çocuk, Diyarbakır'da bulundu.

Lise öğrencisi olan çocukların yazdığı mektupta "2 sene bize müsaade edin, sonra çalışmanıza gerek kalmayacak" yazıları dikkat çekmişti.

Bir kafede çalıştıkları ortaya çıkan 16 ve 17 yaşlarındaki 2 arkadaş, ailelerine kavuştu.

