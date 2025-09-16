İlk ihbar geldi! Sevda Heyretengiz bulundu mu? Kafa karıştıran ses kaydı...
atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir kayıp vakasını daha gündeme taşıdı. 2019 yılında sırra kadem basan 2 çocuk annesi Sevda Heyretengiz annesi kuşku oklarını damadı ve dünürüne yöneltti. Genç kadının kaybolmadan önce çektiği videodaki ses kayıtları şüpheleri artırırken, bugünkü canlı yayında ise bir izleyiciden gelen ihbar kafaları daha da karıştırdı.
İki çocuk annesi Sevda Heyretengiz, 2019 yılında İstanbul'dan esrarengiz bir şekilde kayboldu.
Beş buçuk yıldır kızına ulaşamayan annesi Canan Hanım, yaşadığı endişeleri ve şüphelerini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında paylaştı.
28 yaşında olduğu tahmin edilen Sevda Heyretengiz'ten uzun süredir haber alınamazken, annesi Canan Hanım, kızının eşi ve ailesinin Sevda'nın hayatta olduğu izlenimini insanlara vermeye çalıştığını öne sürdü.
Canan Hanım, "Kızım başını alıp gidecek biri değil. Kızımın kocasının ailesi, Sevda'nın hayatta olduğuna dair insanlara yalan söylüyorlar. Kızımın başına kötü bir iş getirdiler" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi.
O KAYITTAKİ KENDİ SESİ Mİ?
Sevda'nın kaybolduktan sonra eşi Erdinç'e gönderdiği ses kaydı kafa karıştırdı. Erdinç Bey, söz konusu ses kaydının eşine ait olduğunu söylerken, Sevda'nın annesi bunun kızına ait olmadığını savundu.
İLK İHBAR GELDİ
Eşine olan sevgisinin bittiğini belirten Erdinç Bey, sakin tavırlarıyla da dikkat çekti. Ses kaydının üzerinde oynandığı ihtimali konuşulurken, bugünkü canlı yayına Sevda ile ilgili bir ihbar geldi.
İsmini vermek istemeyen izleyici, 2019 yılının Ocak ayında Tinder uygulaması üzerinden Sevda ile konuştuğunu anlattı:
"Bir hanımefendiyle 3-4 gün konuştuk, çok istekliydi. Çocuğunun olduğunu söyledi ama güvenemedim, konuşmayı bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra bana bir ses kaydı attı. Evden fazla çıkamadığını söylemişti. Bilseydim konuşmaların ekran görüntüsünü alırdım. Bana 'Kocamı sevmiyorum, boşanacağım' demişti. Ben yabancı olduğum için güvenemedim."
