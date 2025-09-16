İlk ihbar geldi! Sevda Heyretengiz bulundu mu? Kafa karıştıran ses kaydı...

Kaynak: ATV

İsmini vermek istemeyen izleyici, 2019 yılının Ocak ayında Tinder uygulaması üzerinden Sevda ile konuştuğunu anlattı:

"Bir hanımefendiyle 3-4 gün konuştuk, çok istekliydi. Çocuğunun olduğunu söyledi ama güvenemedim, konuşmayı bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra bana bir ses kaydı attı. Evden fazla çıkamadığını söylemişti. Bilseydim konuşmaların ekran görüntüsünü alırdım. Bana 'Kocamı sevmiyorum, boşanacağım' demişti. Ben yabancı olduğum için güvenemedim."