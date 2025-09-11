atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'dan ilk tanıtım
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, "Aynadaki Yabancı" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
atv'nin dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı.
Tanıtımda Azra, çocuğuyla birlikte Emirhan'ın karanlık gölgesinden kaçmaya çalışırken, orman yolunda kaderini değiştirecek bir kazayla yüz yüze gelir. Direksiyon başında, Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahlarından Barış vardır.
Bu beklenmedik karşılaşma, Azra'ya hayatının en büyük sırrını saklamanın kapısını açar. Emirhan'dan kurtulabilmek için Barış'tan yardım ister ve Barış, Azra'nın yüzünü tanınmaz hale getirerek ona ikinci bir kimlik armağan eder. Ama geçmişten kaçmak kolay değildir. Azra, çocuğu için yeniden evine döndüğünde, artık aynadaki yabancıyla yüzleşmek zorundadır.
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı, merakla beklenen yeni dizi Aynadaki Yabancı, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler de bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Şakir Can kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can’ın hayatı
- GSB KYK YURT SONUÇLARI 2025: Başvuru sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir?
- Can Holding ne zaman kuruldu? Can Holding üzerindeki şirketler neler?
- Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu? Can Holding serveti ne kadar?
- TMSF AÇILIMI | TMSF kayyım yetkisi nedir? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ne anlama geliyor, görev alanı nelerdir?
- Ankara'da korkutan deprem! Çankırı, Bursa, Kırşehir...Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ...
- Kemal Can kimdir, neden gözaltına alındı? Show TV ve Habertürk'ün sahibi Can Holding Başkanı Kemal Can kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji uyardı: Türkiye’nin yarısı güneşli, diğer yarısı yağışlı! İstanbul’da sağanak tarihi açıklandı, şemsiyeleri hazırlayın!
- DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Zeka testi: Kurtların arasındaki örümcek nerede? 769 kişiden 20'si başarılı oldu
- 2025-2026 TEV burs başvuruları ne zaman? Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuru şartları neler?
- Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?