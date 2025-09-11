11 Eylül 2025, Perşembe

Aynadaki Yabancı’nın ilk tanıtımı yayınlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 08:50
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, "Aynadaki Yabancı" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra'nın hayatı kısa sürede bir kabusa dönüşür. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen bir hayat sürse de bu ihtişamın ardında karanlık sırlar gizlidir.

Kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken büyük bir bedel ödemek zorunda kalan Azra, ona yeniden kavuşabilmek için tek bir çıkış yolu bulur: yüzünü değiştirip başka biri olarak o eve geri dönmek. Bu yolculukta başarılı estetik cerrah Barış Saygıner'le tanışır ve ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de yeniden yazar. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşk, Azra'nın önündeki en büyük sınav olacaktır.

Aynadaki Yabancı yakında atv’de
