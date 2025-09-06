06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Televizyon Haberleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan aşka dair iki farklı bakış

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan aşka dair iki farklı bakış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 12:59
ABONE OL
Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan aşka dair iki farklı bakış

atv’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’de imkânsız bir aşkı canlandıran Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, karakterlerine verecekleri tavsiyeleri paylaştı.

atv'nin ilk bölümüyle izleyicilerden beğeni kazanan O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz, başrollerindeki Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın uyumuyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Dizide imkânsız bir aşk hikâyesine hayat veren ikiliye, "Azil ve Güneş sizin arkadaşınız olsaydı onlara ne tavsiye verirdiniz?" sorusu yöneltildi. İki oyuncu da farklı yanıtlar vererek aşk konusunda izleyiciyi düşündürdü.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Halit Özgür Sarı "Kalbinin Sözünü Dinle"
Canlandırdığı Azil karakterine kalpten destek veren Halit Özgür Sarı, "Azil benim arkadaşım olsaydı ona mantığını değil, kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Çünkü kalbinin sesini dinleyenlerin yanıldığını gördüm ama kaybettiğini hiç görmedim." sözleriyle dizinin ruhuna dair ipuçları verdi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Özge Yağız "Yüz Kere Düşün Bir Kere Adım At"
Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, "Ben mantığını çok hızlı devreye sokan biriyim. Her adımın daha aklı başında atılmasından yanayım. Güneş'e de 'Gerekirse yüz kere düşünüp bir kere adım at, öyle karar ver' derdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

İki başrol oyuncusunun aşk hakkındaki bu zıt ama samimi yorumları hem karakterlerinin hem de dizinin hikâyesine dair merakı daha da artırdı.

Gözleri KaraDeniz, ikinci bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı atv'de!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör