Aile Saadeti'nde Güllü sürprizi! "Değmezmiş Sana"yı duyunca diziye konuk oldu

Kaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biri Murat, diğeri Doberman için kederlenen Gönül ve Maya, Güllü'nün 'Değmezmiş Sana' şarkısını dinlerken dertleşir.

Tam da bu sırada, şarkının çalındığını duyan Güllü aniden ortaya çıkar ve 'Şarkımı mahvettiniz!' diyerek ikiliye katılır.