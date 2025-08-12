Aile Saadeti'nde Güllü sürprizi! "Değmezmiş Sana"yı duyunca diziye konuk oldu
atv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden bu yana ilgiyle izlenen Aile Saadeti dizisi, dün akşamki bölümüyle izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Son bölüme, sevilen şarkıcı Güllü konuk olarak katıldı.
atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti'nin 9. bölümüne, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü konuk oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Biri Murat, diğeri Doberman için kederlenen Gönül ve Maya, Güllü'nün 'Değmezmiş Sana' şarkısını dinlerken dertleşir.
Tam da bu sırada, şarkının çalındığını duyan Güllü aniden ortaya çıkar ve 'Şarkımı mahvettiniz!' diyerek ikiliye katılır.
Güllü'nün sürpriz katılımıyla 9. bölüm, hem kahkaha hem de arabesk dolu anlara sahne oldu.
OYUNCU KADROSU
Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.
Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.
