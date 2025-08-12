12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Aile Saadeti'nde Güllü sürprizi! "Değmezmiş Sana"yı duyunca diziye konuk oldu

Aile Saadeti'nde Güllü sürprizi! "Değmezmiş Sana"yı duyunca diziye konuk oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 08:54 Güncelleme: 12.08.2025 09:09
ABONE OL
Aile Saadeti’nde Güllü sürprizi! Değmezmiş Sanayı duyunca diziye konuk oldu

atv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden bu yana ilgiyle izlenen Aile Saadeti dizisi, dün akşamki bölümüyle izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Son bölüme, sevilen şarkıcı Güllü konuk olarak katıldı.

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti'nin 9. bölümüne, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü konuk oldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biri Murat, diğeri Doberman için kederlenen Gönül ve Maya, Güllü'nün 'Değmezmiş Sana' şarkısını dinlerken dertleşir.

ARABESK MÜZİĞİN GÜÇLÜ SESİ GÜLLÜ, AİLE SAADETİ'NDE

Tam da bu sırada, şarkının çalındığını duyan Güllü aniden ortaya çıkar ve 'Şarkımı mahvettiniz!' diyerek ikiliye katılır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Güllü'nün sürpriz katılımıyla 9. bölüm, hem kahkaha hem de arabesk dolu anlara sahne oldu.

AİLE SAADETİ 10.BÖLÜM FRAGMANI

OYUNCU KADROSU

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör