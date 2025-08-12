Aile Saadeti 10.Bölüm Fragmanı

Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikayede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle, yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri başka bir yerden geliyor ama ‘aile’ olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.