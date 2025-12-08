SEO alanında uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen markalarıyla çalışan SEOART, AI Search, AI Audit ve LLM uyumluluğu gibi kavramların 2026'dan itibaren sektörün merkezine yerleşeceğini belirtiyor.

"SEO, yapay zekâ tarafından doğrulanabilir bilgi sunma yarışına dönüştü."

Oktay Çomak - Founder

SEO'nun artık yalnızca Google odaklı bir alan olmadığına dikkat çeken Çomak, dönüşümün ölçeğini şöyle açıklıyor:

"2026, SEO'nun yalnızca SERP görünürlüğünden ibaret olmadığı yıl olacak. Kullanıcılar bilgiye ChatGPT, Gemini gibi AI sistemleri üzerinden ulaşıyor. Artık markalar yapay zekâ tarafından anlaşılmak, güvenilir bulunmak ve alıntılanmak zorunda."

Çomak'a göre yeni SEO ekosisteminde başarı için üç temel unsur öne çıkıyor:

AI Search görünürlüğü Otorite ve doğrulanabilirlik Kullanıcı amacına göre optimize edilmiş bilgi mimarisi

"SEO hâlâ en iyi yatırım getirisine sahip dijital kanal. Ancak kazananlar, AI sistemlerine kendini doğru öğretebilen markalar olacak."

"AI Audit, markanın yapay zekâda nasıl temsil edildiğinin röntgenidir."

Meral Taşkın - Head of Business SEO

Taşkın'a göre AI Audit, yalnızca bir performans değerlendirmesi değil; markanın yapay zekâ tarafından nasıl "öğrenildiğini" gösteren bir güvenlik mekanizması:

"Bir markayı Google'da doğru konumlandırmak yeterli değil. LLM'ler markayı yanlış öğrenirse bu durum, kullanıcıya yanlış bilgi olarak geri döner. AI Audit tam da bu noktada devreye giriyor."

Taşkın, AI Audit sürecinde analiz edilen temel boyutları şöyle özetliyor:

Entity doğruluğu ve bilgi tutarlılığı

ve bilgi tutarlılığı Topikal otorite ve bağlamsal ilişki yapısı

ve bağlamsal ilişki yapısı Kaynak güvenilirliği ve referanslanabilir veri yapısı

AI hallucination risklerinin tespiti

"Özellikle B2B sektöründe, doğru bilgi sunamayan markalar hızla görünmez hâle geliyor."

"Bugün optimize ettiğimiz şey sadece Googlebot değil; yüzlerce yapay zekâ ajanı."

Oğuzhan Civelek - Sr. SEO Specialist

Teknik tarafta dönüşümün daha da hızlı yaşandığını ifade eden Civelek, LLM uyumluluğu kavramının önemine dikkat çekiyor:

"Web sitelerinin sadece taranabilir değil, yapay zekâ tarafından tüketilebilir şekilde kurgulanması gerekiyor. Schema yapıları, veri mimarisi ve içerik sunumu artık LLM ingestion için optimize edilmeli."

Civelek'in altını çizdiği teknik gereksinimler:

Yapısal veri ve Knowledge Graph entegrasyonu

Çeşitli AI crawler'lar için erişilebilirlik

Zero-click sonrasında etkileşim tetikleyen bilgi modeli





AI Search'e Hazırlık: 2026 AI Audit Kontrol Listesi

Kriter Hedef Fact Verifiability Bilginin doğrulanabilir kaynakla sunulması Entity Trust Score Kurumun otorite sinyallerinin güçlendirilmesi Topical Authority Bilgi mimarisinin kullanıcı amacıyla uyumu AI Visibility Rate AI tarafından alıntılanma / görünürlük ölçümü LLM Compatibility İçeriğin yapay zekâ tüketimine uygunluğu

B2B Firmalar İçin Rekabet Avantajı

SEOART Araştırma Ekibi; endüstri, üretim ve finans gibi alanlarda bilgi açığı bulunduğunu belirtiyor. Bu durum, doğru içerik stratejisiyle hareket eden firmalar için önemli bir AI otorite fırsatı doğuruyor.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"