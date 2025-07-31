RE:PLAY heyecanı Excalibur gücüyle başladı

Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek olan RE:PLAY serisinin ilk durağı Ankara olurken, katılımcılar Excalibur G870'in gücünü Forza Horizon 5 arenasında birebir deneyimleme fırsatı yakaladı. Excalibur G870 serisinin sunduğu yüksek performans sayesinde, oyuncular rekabetin sınırlarını zorladı.

SANAL VE FİZİKSEL DÜNYA EXCALİBUR İLE BİRLEŞTİ

Etkinliğe damga vuran en dikkat çekici deneyimlerden biri ise özel pistte gerçekleştirilen uzaktan kumandalı araç yarışları oldu. Ancak bu araçlar geleneksel yöntemlerle değil, Excalibur G870 bilgisayarlar üzerinden özel olarak geliştirilen bir yazılımla kontrol edildi. Böylece ziyaretçiler, fiziksel dünyadaki yarışları da Excalibur'un gücüyle yönetti. Teknoloji ve eğlencenin buluştuğu bu deneyim, oyun severlerden tam not aldı.

PQUEEN ETKİSİ VE BÜYÜK İLGİ

Etkinliğe katılan sevilen yayıncı Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun varlığı, alana olan ilgiyi artırdı. 1000'den fazla oyun tutkunu, Pqueen ile buluşup hatıra fotoğrafları çekerek etkinliği unutulmaz kıldı.

RE:PLAY TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR

Toplamda 10 fiziksel etkinlikte oyun severlerle buluşacak RE:PLAY'in sıradaki durağı 10 Ağustos'ta Çanakkale 17 Burda AVM olacak. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 10 finalist, büyük ödül olan 500.000 TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye RTX 5000 ekran kartlı Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.



Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

*Yasal uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.