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Dünya'nın en yenilikçi ülkeleri listesi yayınlandı! ABD zirveden düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 16:03
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Dünya’nın en yenilikçi ülkeleri listesi yayınlandı! ABD zirveden düştü

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi'nde bu yıl da 133 ülke baz alındı. Geçtiğimiz yıl listenin zirvesinde olan ABD, bu sene 2 basamak gerileyerek 3'üncü sırada yer aldı. Listenin zirvesinde İsviçre bulunurken; Çin 11'inci, Türkiye ise 37'nci sırada kendisine yer buldu. Endeksin araştırmasında Amerika üçüncü sırada yer alırken Çin on birinci sırada kaldı.

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