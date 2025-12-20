CHP’de Aziz İhsan Aktaş isyanı!

CHP'li 30 eski ilçe başkanı 25 Kasım'da İstanbul Kağıthane'de otelde bir araya gelerek Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütlerinin CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet skandallarına isyan ederek bir bildiriye imza attı.

Bildiride, adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin aklanana kadar parti üyeliklerinin askıya alınması gerektiği belirtildi. Aklanma çağrısında bulunan ilçe başkanları, CHP genel merkezi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sev edildi.

Eski ilçe başkanları, dün yeni bir bildiri yayınlayarak sözlerinin arkasında olduklarını ilan etti. Yeni bildiride, "Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır. Partimiz arınmalıdır. Bu ifadelerimizin arkasında olduk, bugün de arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz" denildi.

Öte yandan CHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkanvekili ve meclis üyesi Ergül Günaydın, Belediye Meclis Üyesi Said Aşkın ve Doğanşehir ilçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Arda Dinç ile yönetimi de benzer gerekçeleri öne sürerek CHP'den istifa etti.