Eldivenleri hazırlayın, kış şimdi başlıyor! İstanbul için kar alarmı: Tarih belli oldu

Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün haftalık tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk günlerinde birçok bölgede pus ve sis görülürken, özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı bildirilirken uzmanlar don ve buzlanma konusunda uyardı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında beklenen hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? (A Haber)

ZEMHERİ KIŞIN EN SOĞUK DÖNEMİ

Uzman Adil Tek, içinde bulunulan dönemin meteorolojik açıdan zaten yılın en soğuk zamanı olduğuna dikkat çekti. "Yani sıcaklıkların düştüğü, yağışların bollaşmaya başladığı ve çoğunlukla kar yağışını gördüğümüz dönem olarak adlandırıyoruz." dedi. Açıklamasının devamında hava durumu ile ilgili şu detaylara yer verdi:

"Evet sıcaklıklar düştü, yani geçtiğimiz haftalara nazaran özellikle gece sıcaklıkları üzerimizde bulunan yüksek basınç kaynaklı olarak gece sıcaklıkları düştü. Şu andaki ülkedeki en soğuk yer yurdun kuzeydoğusu yani Kars, Ardahan'da -14 derecelere kadar sıcaklık değerleri inmiş vaziyette ve yurdun iç kesimlerinde sıcaklık değerleri şu anda eksi değerlerde."