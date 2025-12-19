Yaşam

Eldivenleri hazırlayın, kış şimdi başlıyor! İstanbul için kar alarmı: Tarih belli oldu

MGM'nin 19-23 Aralık tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede pus ve sis görülürken, çok sayıda ilde yağış bekleniyor. Peki yılbaşında kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında konuştu.

Eldivenleri hazırlayın, kış şimdi başlıyor! İstanbul için kar alarmı: Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk günlerinde birçok bölgede pus ve sis görülürken, özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı bildirilirken uzmanlar don ve buzlanma konusunda uyardı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında beklenen hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

ZEMHERİ KIŞIN EN SOĞUK DÖNEMİ

Uzman Adil Tek, içinde bulunulan dönemin meteorolojik açıdan zaten yılın en soğuk zamanı olduğuna dikkat çekti. "Yani sıcaklıkların düştüğü, yağışların bollaşmaya başladığı ve çoğunlukla kar yağışını gördüğümüz dönem olarak adlandırıyoruz." dedi. Açıklamasının devamında hava durumu ile ilgili şu detaylara yer verdi:

SON YILLARIN EN SERT KIŞI MI GELİYOR?

"Evet sıcaklıklar düştü, yani geçtiğimiz haftalara nazaran özellikle gece sıcaklıkları üzerimizde bulunan yüksek basınç kaynaklı olarak gece sıcaklıkları düştü. Şu andaki ülkedeki en soğuk yer yurdun kuzeydoğusu yani Kars, Ardahan'da -14 derecelere kadar sıcaklık değerleri inmiş vaziyette ve yurdun iç kesimlerinde sıcaklık değerleri şu anda eksi değerlerde."

"Kıyıya uzak olan yerlerde buzlanma, hava kirliliği, enverziyon dediğimiz olayla beraberinde kendini gösteriyor. Pus, sis, yani çığ açısından da riskler var. Yağış şu anda, yağış mekanizmaları çalışmıyor çünkü yüksek basınç var üzerimizde. Bu da tabii ki güneş enerjisinin daha az olmasıyla birlikte sıcaklık değerlerini düşürüyor. Aslında biraz bizim üzerimizde oluşan hava, biraz kuzeyden gelen hava hep birlikte sıcaklık değerlerini indirmiş vaziyette. Soğuğu, o kış evet şimdi geldi diyebiliyoruz. Yani soğuk, sıcaklık değerleri eksilerde üşütmeye başladı."

YAĞIŞ SİSTEMİ HAFTA SONU GELİYOR

Mevcut yüksek basınç nedeniyle yağış mekanizmalarının çalışmadığını belirten Adil Tek, hafta sonundan itibaren tablonun değişeceğini söyledi. "Yarından sonra özellikle cumartesi yani yarın gece geç saatlerden itibaren Akdeniz'den gelecek olan, Orta Akdeniz diye adlandırıyoruz ama Ege'den daha doğrusu Ege üzerinden gelen bir sistem var." ifadelerini kullandı. Bu sistemin Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de yağışları beraberinde getireceğini söyleyen Tek, "Bu yağışlı sistem pazar günü ve pazartesi günü için Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında etkisini gösterirken Marmara'yı da pazar gece saatlerinden itibaren etkisi altına alacak." dedi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul özelinde değerlendirmede bulunan Tek, İstanbul için bugün ve yarın yağış beklenmediğini dile getirdi. Yağışların pazar gecesi başlayacağını belirterek, önümüzdeki hafta boyunca etkisini göstereceğini söyledi.

SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Tek, sel başta olmak üzere kuvvetli yağışlarla birlikte ortaya çıkabilecek risklere dikkat çekti. Ege kıyılarında beklenen şiddetli yağışlara vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle Ege'de Muğla, Aydın çevresi yine Akdeniz'de Antalya çevresi; buralar pazar günü özellikle, pazar yoğunlukla ağırlıklı olmak üzere pazar gecesi kuvvetli yağışlar burada bulunma olasılığı yüksek gözüküyor. Hatta hortum riskleri de gözüküyor. Denizde oluşan hortumları bu hafta görebiliriz. O Akdeniz'den gelen hortumu gördük, o haberlere sıklıkla rastlayabiliriz. Sel, su baskını riski Güney Ege için gözüküyor ama tabii yaklaştıkça daha da netleşmeye başlıyor. Kuzey kesimleri için bu tablo geçerli değil."

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul ve Marmara Bölgesi için kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. DHA kaynaklarına göre küresel tahmin modelleri ayın son günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişime işaret ediyor.

ATMOSFER MODELLERİ FARKLI SİNYALLER VERİYOR

Tahminlerde farklılıklar olduğuna dikkat çeken Tek, kullanılan atmosfer modellerinden bazılarının kar yağışını öngördüğünü, bazılarının ise göstermediğini belirtti. Global Forecast Sistem (GFS) modeline göre kar yağışının 29 Aralık'ta başlayarak 1 ve 2 Ocak'a kadar sürebileceği ifade ediliyor. Bu sürecin yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı tahmin ediliyor.

"LAPA LAPA KAR GÖRÜLEBİLİR"

Adil Tek, mevcut tahminlerin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da lapa lapa kar yağışı görülebileceğini söyledi. Ancak bu durumun kışın çok sert geçeceği anlamına gelmediğini de vurguladı. Kış mevsiminin genel olarak mevsim normallerinin üzerinde ve kurak bir seyir izlemesinin beklendiğini ifade etti.

YAĞMURUN ETKİSİ ARTACAK

MGM'nin haftalık hava tahmini raporuna göre, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere batı bölgelerde hafta sonundan itibaren yağmur ve yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli rüzgâr etkili olurken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise puslu ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklar düşük seyretmeye devam edecek.

MEGAKENTTE SİS ETKİLİ

DHA haberine göre, sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Hafif şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmadı. Yenibosna'da D-100'ün bazı noktalarında sis etkili olurken trafik yoğunluğu oluşmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BURSA °C, 14°C
  • ÇANAKKALE °C, 16°C
  • İSTANBUL °C, 14°C
  • KIRKLARELİ °C, 13°C

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
  • DENİZLİ °C, 17°C
  • İZMİR °C, 17°C
  • MUĞLA °C, 17°C

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 20°C
  • ANTALYA °C, 21°C
  • HATAY °C, 19°C
  • ISPARTA °C, 13°C

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 9°C
  • ESKİŞEHİR °C, 10°C
  • KAYSERİ °C, 8°C
  • KONYA °C, 10°C

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 11°C
  • DÜZCE °C, 13°C
  • SİNOP °C, 16°C
  • ZONGULDAK °C, 14°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

  • AMASYA °C, 11°C
  • RİZE °C, 14°C
  • SAMSUN °C, 14°C
  • TRABZON °C, 14°C

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 5°C
  • KARS °C, 0°C
  • MALATYA °C, 11°C
  • VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BATMAN °C, 13°C
  • DİYARBAKIR °C, 16°C
  • GAZİANTEP °C, 18°C
  • MARDİN °C, 13°C

