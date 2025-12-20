Silivri’de ‘hırsız’ kavgası! Enver Aysever’den olay paylaşım | İmamoğlu’nun ‘yalancı’ tanığı
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Enver Aysever arasında, Silivri Cezaevi’nde yaşandığı öne sürülen “hırsız” tartışması gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu cephesinden yapılan açıklamada, söz konusu kavganın yaşanmadığı belirtilerek iddialar yalanlandı ve tanık gösterildi. Ancak Enver Aysever’in "Kimselere verecek selamım yok benim" paylaşımı kavga iddiasını güçlendirdi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Aysever, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silivri Cezaevi'nde, yolsuzluk ve casusuluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile CHP yandaşı Enver Aysever arasında yaşandığı öne sürülen "selamlaşma kavgası" gündeme oturdu.
Enver Aysever'in kamuoyuna yansıyan, "Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam" sözleri tartışmayı daha da hararetlendirdi.
İMAMOĞLU CEPHESİ İDDİAYI KABUL ETMEDİ
İddiaya karşı ilk itiraz, yolsuzluk tutuklusu Murat Ongun'un avukatı Yiğit Akalın'dan geldi. Akalın, olayın aksi yönde tanıklık yaparak şunları söyledi:
"Görüşme sırasında Aysever en baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu 'geçmiş olsun' diye seslendi. Aysever kapısını açıp ayağa kalktı ve 'Sağ olun başkanım, sizlere de' dedi."
İddiayı gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür ise "İmamoğlu'nun avukatı "yalan" diyor, içeriden not gönderen kaynağım da, "Enver'e acayip baskı yapıyorlar" diyor. Hangisinin doğru olduğunu kanıtlamanın basit bir yolu var: Cezaevinde bu tür ortak mekanları izleyen onlarca kamera var. En iyisi savcılık o kayıtları yayınlasın, gerçek ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
"KİMSELERE VERECEK SELAMIM YOK BENİM"
Devam eden süreçte yeni gelişmeler yaşandı. Gözlerin çevrildiği Enver Aysever, merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy ile yan yana olduğu ve "Kimselere verecek selamım yok benim…" ifadelerini kullandığı paylaşımı X profiline sabitledi.
İMAMOĞLU'NUN YALANCI TANIĞI
Bu paylaşım İmamoğlu ekibini boşa düşürdü. Konuyu tekrar köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu'nun yalancı tanığı" başlığını attığı yazısında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye, geniş kapsamlı bir "temiz eller" sürecinden geçerken, bu süreci gölgelemek isteyenler de boş durmuyor.
İfadelerin arasına serpiştirilen iftiralarla tartışmanın odağını dağıtmak, hatta ilgisiz isimleri bile bu karmaşanın içine çekmek için sistemli bir çaba yürütülüyor. Amaç açık: Yolsuzluk iddialarının üzerini örtmek. Bu nedenle son günlerde söylenmeyen yalan, başvurulmayan yöntem kalmadı.
Bu atmosferde, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Enver Aysever arasında yaşanan selamlaşma olayı, siyaset kulislerini ciddi biçimde sarstı. Aysever'in kamuoyuna yansıyan şu sözleri tartışmanın merkezine oturdu: "Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam."
Bu ifade, yalnızca sertliğiyle değil, söylendiği yer ve söyleyen kişi itibarıyla da sarsıcıydı. Tepkinin büyüklüğü de bunu doğruladı. Zira bu çıkıştan hemen sonra, İmamoğlu çevresinde belirgin bir telaş başladı. Bu telaşın ilk somut adımı, Murat Ongun'un avukatı Yiğit Akalın üzerinden geldi. Akalın, olayın aksini iddia eden bir "tanıklık" ortaya koydu ve şunları söyledi: "Görüşmedeyken Aysever en baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu 'geçmiş olsun' diye seslendi. Aysever ayağa kalktı, kapısını açtı ve 'Sağ olun başkanım, sizlere de' dedi."
Ancak bu beyan, iddiayı çürütmekten çok neden böyle bir tanıklığa ihtiyaç duyulduğu sorusunu gündeme getirdi. Çünkü kamuoyu, Akalın ismine yabancı değil. İki yıl önce "FETÖ borsası" iddialarıyla gündeme gelen, rüşvet talebi suçlamasıyla yargılanan ve ilk derece mahkemesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası alan bir isimden söz ediyoruz.
Her ne kadar istinaf mahkemesi, delillerin hukuka aykırı elde edildiği gerekçesiyle kararı bozmuş olsa da, bu sonuç dahi basına "FETÖ borsasına şaşırtan beraat" başlığıyla yansıdı. Yani ortada, tanıklığı tartışmalı kılan ciddi bir geçmiş bulunuyor.
Daha da önemlisi, bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra yaşanan gelişmeydi.
Gazeteci Enver Aysever, avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla X platformunda, merhum tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy ile birlikte daha önce paylaştığı fotoğrafı yeniden sabitledi ve şu cümleyi tekrar etti: "Kimselere verecek selamım yok benim..."
Bu paylaşım, Akalın'ın anlattığı tabloyla açıkça çelişiyordu. Dahası, köşemizde aktarılan iddianın geri alındığına değil, arkasında durulduğuna işaret ediyordu.
Burada asıl dikkat çekici olan ise, olay sırasında isimleri geçen Aykut Erdoğdu ve İnan Güney gibi figürlerin mutlak sessizliğiydi. Normal şartlarda en küçük tartışmada bile açıklama yapmaktan geri durmayan bu isimler, bu kez tek bir cümle dahi kurmadı. Oysa çıkıp şunu söyleyebilirlerdi: "Biz oradaydık, böyle bir selamlaşma olmadı."
Ama bunu yapmadılar. Neden? Çünkü Enver Aysever'i tanıyorlar. Aynı siyasi ve ideolojik mahalleden geldikleri bu ismin, yalan söylendiğinde nasıl karşılık vereceğini de çok iyi biliyorlar.
Bu sessizlik, iddiayı zayıflatmadı; aksine daha görünür hâle getirdi. Tam da bu nedenle Silivri Cezaevi'nde hem Aysever'e hem de olası tanıklara yönelik yoğun bir baskı olduğu konuşuluyor. Aysever'e "geri adım attırmak" için çok sayıda siyasi figürün devreye girdiği, bu amaçla bir sol parti Meclis üyesinin ve bir büyükşehir belediye başkanının cezaevine ziyarete gittiği dile getiriliyor. Bu baskı iddialarının savcılık ve cezaevi yönetiminin de bilgisi dâhilinde olduğu ve gerekli önlemlerin alındığı ifade ediliyor.
Peki bütün bunlar neden? Neden bu kadar panik, neden bu kadar çaba? Çünkü ilk kez, aynı mahalleden biri, yüzlerine karşı ve dolambaçsız biçimde "hırsız" dedi. İlk kez "kral çıplak" sözü içeriden geldi. Ve bu söz ne yalanlamayla ne de tanık ayarlamayla silinebildi. Asıl rahatsızlık da burada başladı. Aysever'i bu yüzden tebrik etmek gerekir. Herkesin fısıltıyla konuştuğunu o yüksek sesle söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MGM haritayı paylaştı: 26 kentte yağış, 10 ilde kar bekleniyor! Yılbaşında hava nasıl olacak?
- Kuaförden çıkmış gibi parlatıyor! Japon kadınlarının pürüzsüz saç sırrı
- Telefonu şarjda bırakanlar dikkat! O gerçek ortaya çıktı: Hemen fişi çekin
- En Uzun Gece filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milyonluk televizyonunuz çöp olabilir! Tek bir temizlik hatası yetiyor
- Yemeğin tadı kaçacak diye korkmayın! Tuzu unutturan o gizli reçete
- Safiye Soyman’dan şaşırtan güzellik tavsiyesi! Her gece bunu yapıyormuş
- EGM 500 personel alımı başlıyor! 2025 EGM başvuruları ne zaman, şartları neler?
- Dengeler tamamen değişiyor! Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak? Esme ne karar verecek?
- Her yaş için etkili: 5 dakika yapmak yetiyor! Hafızayı güçlendiren egzersizler
- Kalori takibine son! Tok tutarak kilo verdiren yöntem: 90-30-50 diyeti nedir?
- Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği açıklandı: Osmanlı mutfağının efsane lezzeti ilk 10’a damga vurdu