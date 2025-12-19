5 ilde 26 şirkete mali müşavir operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, mali suç şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda adrese girildi. Operasyon kapsamında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirketin merkezlerinde arama yapıldı. Baskın sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, finans dünyasını sarsacak dev bir operasyon için düğmeye bastı. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, mali suç şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
DEV ŞİRKETLERİN MERKEZİNDE ARAMA DEVAM EDİYOR
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre operasyonun hedefinde Türkiye ekonomisinin tanınmış markaları yer alıyor. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi sektöründe öncü 26 şirketin genel merkezlerinde jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Şirketlerin muhasebe kayıtları, dijital materyalleri ve finansal dökümanlarına el konulurken, operasyonun iş dünyasındaki yankıları sürüyor.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMA
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik suçlamalar kabarık. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, söz konusu şebekenin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Özellikle paravan şirketler üzerinden vergi kaçırıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokularak aklandığı üzerinde duruluyor.
MALİ MÜŞAVİRLER KISKACA ALINDI
Operasyonun en dikkat çeken ayağını ise mali müşavirler oluşturuyor. Şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri yasal kılıfa uydurmakla suçlanan çok sayıda mali müşavir gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve ofislerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulan döküman ele geçirdi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: YENİ GÖZALTILAR YOLDA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları devam eden şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği belirtildi. Ele geçirilen dijital verilerin incelenmesiyle birlikte, suç ağının diğer bağlantılarının da deşifre edilmesi bekleniyor. Bölgedeki güvenlik kaynakları, "mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceği" mesajını verdi.
