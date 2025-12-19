5 ilde 26 şirkete mali müşavir operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMA

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik suçlamalar kabarık. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, söz konusu şebekenin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Özellikle paravan şirketler üzerinden vergi kaçırıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokularak aklandığı üzerinde duruluyor.

MALİ MÜŞAVİRLER KISKACA ALINDI

Operasyonun en dikkat çeken ayağını ise mali müşavirler oluşturuyor. Şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri yasal kılıfa uydurmakla suçlanan çok sayıda mali müşavir gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve ofislerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulan döküman ele geçirdi.