T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/218 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/218 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5555 ada, 1 nolu parselde, 3.137,70 m² tapu alanlı, 15 / 600 arsa paylı ve niteliği '? ÜÇ ADET ALTI KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI '? vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, C Blok, Zemin Kat, 3 nolu bağımsız bölümlü taşınmaz.

İMAR DURUMU: 1 / 1000 ölçekli Görükle Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal: 1.25, Bina Yüksekliği:15.50 m Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın Proje Ruhsat Tarihi 24/10/2014 olduğu belirtilmiştir. Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Dumlupınar* Mahallesi, Kırlangıç Sokağın 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 592,97 TL olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Taşınmaza ait tapu kaydının şerhler hanesinde satışa arz ve ihtiyati haciz şerhi, ipotekler hanesinde banka lehine ipotekve beyanlar hanesinde taşınmazda kat mülkiyeti tesis edildiği belirtilmiştir.

MAHALLİ DURUMU: Taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dumlupınar* Mahallesi, Kırlangıç Sokak, N Tepe Teres Evleri Sitesi, C Blok, No:5C, İç Kapı No:3adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 3 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 5 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. C Blok, 3 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde;Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 97,11 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 110,36 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 125,00 m² olarak hesaplanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması, salonda asma tavan uygulaması bulunmaktadır.Mutfakta alt-üst dolap arasında çim stone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlar cam balkon uygulaması ile kapatılmıştır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz üç bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup çevresinde ihata duvarı bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanları ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Kırlangıç Sokağa cephe, Anafartalar Caddesine 145 m ve Gelibolu Caddesine ise 215 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 20,35 km uzaklıkta bulunmaktadır.Bu bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

KIYMETİ : 4.500.000,00 TL

KDV ORANI : %1

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02365619

#ilan.gov.tr