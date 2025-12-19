Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi

Faruk Erdem altın piyasasını canlı yayında yorumladı (ahaber.com.tr)

İşte Erdem'in sözlerinde öne çıkanlar:

ALTINDA S1 SERTİFİKASI NEDİR?

Yani aslında Darphane'nin çıkarttığı bir emtia sertifikası bu altın üzerinden. Yani borsada hisse senedi alır gibi alıp satımı gibi altın sertifikası alıp satıyorsunuz.

Daha düşük fiyatlarla olduğu için hani gidip işte kuyumcuya gidip altın almak ya da bankadan altın almak fizikî altın almak istemeyenler veya daha düşük paralarla altın almak isteyenler açısından önemli bir araç.

Erdem altında S1 sertifikasına ilişkin de detayları paylaştı (AA)

100 TANESİ 1 GRAM

Burada 0,01 bir tane hisse senedi gram. Şöyle söyleyeyim, 100 tane aldığınız zaman 1 gram oluyor. Dolayısıyla çok ciddi de bir getirisi var aslında ve istediğiniz zaman paraya da çevirebiliyorsunuz. Belli bir miktar aldığınız zaman bunu gidip Darphane'den fizikî altına da çevirebiliyorsunuz. . Borsada işlem gören bir emtia, Darphane'nin sertifikası.

Dolayısıyla hani ben kuyumcuyla uğraşmayayım, işte altın zaten saklayacak yerim yok. E fazla da hani bir gram altın alacağım 6 bin liraya geldi işte 5 bin 951 lira, bu kadar da param yok. Benim 200-300 lira param var, onunla alabilir miyim? Evet alabilirsiniz. Bu hisse senetlerinden alıyorsunuz ve hisse senedi alım satımla birlikte değer de kazanıyor.

DEĞERİ ARTTI

İşte bir bir buçuk yıldır, hatta iki yıla yakındır bu var ve değeri de arttı. Hatta gram altın yani 100 tane aldığınız zaman 1 gram oluyor ya, şu anki fiyatı tam bilmiyorum ama 1 gram altından daha pahalı şu anda, en azından onu söyleyebilirim.

İşte küçük param var, ben hisse senedi gibi alayım satayım derseniz bu uygun. Yani işte kuyumcudan... Ama ben bu aldığım altınları fizikî de olsun istiyorum derseniz, belli bir miktar biriktirdikten sonra gidip Darphane'den bunları fizikî altına da çevirebiliyorsunuz.

Fizikî altına da çevirebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yatırım aracı da var küçük yatırımcı için. S1 altın dediğiniz hisse senedi bu.