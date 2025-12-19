Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi
Gram altın bu yıl yatırımcısına ciddi miktarlar kazandırırken yıl sonuna ilişkin gram altın fiyatı merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem piyasalardaki son durumu yorumlarken yıl sonu için rakam verdi. 2026 başına altın ne kadar olacak? İşte detaylar...
2026 yılında yatırımcısına kazandıran altındaki yükseliş devam ediyor. Gram altın 6 bin TL'ye yaklaşırken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber ekranlarında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte Erdem'in sözlerinde öne çıkanlar:
ALTINDA S1 SERTİFİKASI NEDİR?
Yani aslında Darphane'nin çıkarttığı bir emtia sertifikası bu altın üzerinden. Yani borsada hisse senedi alır gibi alıp satımı gibi altın sertifikası alıp satıyorsunuz.
Daha düşük fiyatlarla olduğu için hani gidip işte kuyumcuya gidip altın almak ya da bankadan altın almak fizikî altın almak istemeyenler veya daha düşük paralarla altın almak isteyenler açısından önemli bir araç.
100 TANESİ 1 GRAM
Burada 0,01 bir tane hisse senedi gram. Şöyle söyleyeyim, 100 tane aldığınız zaman 1 gram oluyor. Dolayısıyla çok ciddi de bir getirisi var aslında ve istediğiniz zaman paraya da çevirebiliyorsunuz. Belli bir miktar aldığınız zaman bunu gidip Darphane'den fizikî altına da çevirebiliyorsunuz. . Borsada işlem gören bir emtia, Darphane'nin sertifikası.
Dolayısıyla hani ben kuyumcuyla uğraşmayayım, işte altın zaten saklayacak yerim yok. E fazla da hani bir gram altın alacağım 6 bin liraya geldi işte 5 bin 951 lira, bu kadar da param yok. Benim 200-300 lira param var, onunla alabilir miyim? Evet alabilirsiniz. Bu hisse senetlerinden alıyorsunuz ve hisse senedi alım satımla birlikte değer de kazanıyor.
DEĞERİ ARTTI
İşte bir bir buçuk yıldır, hatta iki yıla yakındır bu var ve değeri de arttı. Hatta gram altın yani 100 tane aldığınız zaman 1 gram oluyor ya, şu anki fiyatı tam bilmiyorum ama 1 gram altından daha pahalı şu anda, en azından onu söyleyebilirim.
İşte küçük param var, ben hisse senedi gibi alayım satayım derseniz bu uygun. Yani işte kuyumcudan... Ama ben bu aldığım altınları fizikî de olsun istiyorum derseniz, belli bir miktar biriktirdikten sonra gidip Darphane'den bunları fizikî altına da çevirebiliyorsunuz.
Fizikî altına da çevirebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yatırım aracı da var küçük yatırımcı için. S1 altın dediğiniz hisse senedi bu.
KÜÇÜK PARALARLA ALABİLİRSİNİZ
Küçük paralarla alınabilen bir şey. Yani hani sen bir gram altın alacağım ama 5 bin 951 liram yok. Ne yapayım, benim işte 500 liram var. Gidip buradan 5-10 tane işte bu hisseden alıp artmasını bekleyebilirsin. Bu hissede biraz daha çok ons altınla birlikte de hareket ediyor. Piyasada yeni bir fiyat oluşuyor işte, alım satımla taleple de bir fiyat oluşuyor. Biraz daha normal gram altından daha pahalı hale geliyor.
6 bin liraya çok yaklaştı, şimdi gördüm 5 bin 951 lira olmuş gram altın. Ons'ta da küçük bir yükseliş var. Bugün de haftanın son günü. Bakalım işlemler nereye gidecek?
ALTIN 2026'YA NASIL BAŞLAYACAK?
Ama yıl sonu için işte tahminler yine 6 bin lira ve hatta 6 bin liranın bir tık üzerinde yılı kapatabiliriz diyor uzmanlar. Bekleyip görelim. Zaten biz bunu eylül ekimde bir 6 bin lirayı görmüştük biliyorsun. Oradan bir satış geldi ama sonra tekrar alımlarla bir son birkaç aydır altın dalgalanıyor. Ons altınla at başı gidiyor. Gördüğün gibi çeyrek altın da 9 bin 800 lira civarında.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yıllar öncesinden sinyal veriyor! Uzmanlar tek tek sıraladı: Beyni içten içe tüketen altı belirti
- Hemen o ayarı değiştirin! Kurutma makinesindeki faturayı uçuran o detay
- Zihni genç tutmanın sırrı ondaymış! Kahvaltıların baş tacı: Bir dilim bile yetiyor
- 18 Aralık ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- Evinizde bu eşyalar varsa dikkat! En masum görüneni bile hastalık saçıyor
- Titanic efsanesinin gizli hazinesi! Yönetmen James Comeron servetiyle gündem oldu
- 19 Aralık Cuma namazı saati | Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Tam bir şifa bombası çıktı! Dünyanın en sağlıklı meyvesi açıklandı: Gözümüzün önündeymiş
- Her şeyi kendi lehine çevirebilen 3 burç: Çıkarlarını hep ön planda tutarlar
- 19 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Her Anımızı Ebedi Kazanca Dönüştürebiliriz”
- Lekeler bile çağa ayak uydurdu! Temizlikte bilmediğiniz büyük değişim
- DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?