19 Aralık 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi

Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 10:46 Güncelleme: 19.12.2025 10:54
Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi

Gram altın bu yıl yatırımcısına ciddi miktarlar kazandırırken yıl sonuna ilişkin gram altın fiyatı merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem piyasalardaki son durumu yorumlarken yıl sonu için rakam verdi. 2026 başına altın ne kadar olacak? İşte detaylar...

2026 yılında yatırımcısına kazandıran altındaki yükseliş devam ediyor. Gram altın 6 bin TL'ye yaklaşırken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber ekranlarında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faruk Erdem altın piyasasını canlı yayında yorumladı (ahaber.com.tr)Faruk Erdem altın piyasasını canlı yayında yorumladı (ahaber.com.tr)

İşte Erdem'in sözlerinde öne çıkanlar:

ALTINDA S1 SERTİFİKASI NEDİR?

Yani aslında Darphane'nin çıkarttığı bir emtia sertifikası bu altın üzerinden. Yani borsada hisse senedi alır gibi alıp satımı gibi altın sertifikası alıp satıyorsunuz.

Daha düşük fiyatlarla olduğu için hani gidip işte kuyumcuya gidip altın almak ya da bankadan altın almak fizikî altın almak istemeyenler veya daha düşük paralarla altın almak isteyenler açısından önemli bir araç.

Erdem altında S1 sertifikasına ilişkin de detayları paylaştı (AA)Erdem altında S1 sertifikasına ilişkin de detayları paylaştı (AA)

100 TANESİ 1 GRAM

Burada 0,01 bir tane hisse senedi gram. Şöyle söyleyeyim, 100 tane aldığınız zaman 1 gram oluyor. Dolayısıyla çok ciddi de bir getirisi var aslında ve istediğiniz zaman paraya da çevirebiliyorsunuz. Belli bir miktar aldığınız zaman bunu gidip Darphane'den fizikî altına da çevirebiliyorsunuz. . Borsada işlem gören bir emtia, Darphane'nin sertifikası.

Dolayısıyla hani ben kuyumcuyla uğraşmayayım, işte altın zaten saklayacak yerim yok. E fazla da hani bir gram altın alacağım 6 bin liraya geldi işte 5 bin 951 lira, bu kadar da param yok. Benim 200-300 lira param var, onunla alabilir miyim? Evet alabilirsiniz. Bu hisse senetlerinden alıyorsunuz ve hisse senedi alım satımla birlikte değer de kazanıyor.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

DEĞERİ ARTTI

İşte bir bir buçuk yıldır, hatta iki yıla yakındır bu var ve değeri de arttı. Hatta gram altın yani 100 tane aldığınız zaman 1 gram oluyor ya, şu anki fiyatı tam bilmiyorum ama 1 gram altından daha pahalı şu anda, en azından onu söyleyebilirim.

İşte küçük param var, ben hisse senedi gibi alayım satayım derseniz bu uygun. Yani işte kuyumcudan... Ama ben bu aldığım altınları fizikî de olsun istiyorum derseniz, belli bir miktar biriktirdikten sonra gidip Darphane'den bunları fizikî altına da çevirebiliyorsunuz.

Fizikî altına da çevirebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yatırım aracı da var küçük yatırımcı için. S1 altın dediğiniz hisse senedi bu.

Faruk Erdem gram altının 2026 yılına nasıl başlayacağına yönelik de konuştu (ahaber.com.tr)Faruk Erdem gram altının 2026 yılına nasıl başlayacağına yönelik de konuştu (ahaber.com.tr)

KÜÇÜK PARALARLA ALABİLİRSİNİZ

Küçük paralarla alınabilen bir şey. Yani hani sen bir gram altın alacağım ama 5 bin 951 liram yok. Ne yapayım, benim işte 500 liram var. Gidip buradan 5-10 tane işte bu hisseden alıp artmasını bekleyebilirsin. Bu hissede biraz daha çok ons altınla birlikte de hareket ediyor. Piyasada yeni bir fiyat oluşuyor işte, alım satımla taleple de bir fiyat oluşuyor. Biraz daha normal gram altından daha pahalı hale geliyor.

6 bin liraya çok yaklaştı, şimdi gördüm 5 bin 951 lira olmuş gram altın. Ons'ta da küçük bir yükseliş var. Bugün de haftanın son günü. Bakalım işlemler nereye gidecek?

ALTIN 2026'YA NASIL BAŞLAYACAK?

Ama yıl sonu için işte tahminler yine 6 bin lira ve hatta 6 bin liranın bir tık üzerinde yılı kapatabiliriz diyor uzmanlar. Bekleyip görelim. Zaten biz bunu eylül ekimde bir 6 bin lirayı görmüştük biliyorsun. Oradan bir satış geldi ama sonra tekrar alımlarla bir son birkaç aydır altın dalgalanıyor. Ons altınla at başı gidiyor. Gördüğün gibi çeyrek altın da 9 bin 800 lira civarında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi Gram altın yeni yıla nasıl başlayacak? Faruk Erdem rakam verdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör