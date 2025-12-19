Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevinde şoku yaşadı! Sabah akşam kulaklarında...
Annesi Güllü'yü kasten öldürmekle suçlanan ve cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevi süreciyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Gülter, yan koğuşunda kalan mahkumların tepkisiyle hayatının şokunu yaşadı.
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, üç ayrı ifadesinde çelişkili beyanlar verdiği belirtilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderildi.
Soruşturma sürerken, cinayet iddiasını ilk günden bu yana dile getiren Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Takvim'e konuşan Aydın, Güllü'nün öldürülme ihtimalinden haberdar olduğunu öne sürerek, evdeki güvenlik önlemlerine dikkat çekti.
Aydın, "Öldürme planından Güllü'nün haberi vardı" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Güllü'nün evinde sesli kamera sistemi, özel korunaklı çelik kapı ve yatak odasında parmak iziyle açılan şifreli bir kapı bulunuyordu. Neden kamera ve şifreli kapı var? Bu ya 'paramı çalma' diyedir ya da 'canıma kastetme' diyedir."
GÜLLÜ'NÜN KIZINI ÇILDIRTAN MÜZİK
Öte yandan, tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin de çarpıcı iddialar gündeme geldi.
Gülter'in 4 kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik olarak oldukça zor bir dönem geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca yan koğuşta bulunan mahkumların tepki olarak yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldığı iddia edildi.
KARDEŞLERİNDEN SUÇ DUYURUSU
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan sanatçının kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer'in avukatı Sevilay Demirsu, 'mirastan pay istedikleri' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Avukat Sevilay Demirsu, "Bir süredir basında, müvekkillerim Kader Tut ve Raşit Günyer ile ilgili olarak ısrarla birtakım ithamlarda bulunulmaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki; Raşit Günyer ve Kader, yalnızca kardeşlerinin kanının yerde kalmaması için, olabildiğince mücadele etme kararlılığındadır.
Kendilerinin herhangi bir miras ya da parasal beklentileri bulunmamaktadır. Aksine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bu konuda başvuruda bulunmuşlardır.
Tuğyan Ülkem Gülter'in kızı A.K.'nin devlet tarafından denetim altına alınmasını, çocuğun korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını ve kendisine kalacak tüm maddi mal varlığının, çocuk reşit olana kadar devlet koruması altına alınmasını talep etmişlerdir.Birleşen dosyada müşteki sıfatını almaları nedeniyle, birkaç gün içerisinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifadelerini vereceklerdir" diye konuştu.
