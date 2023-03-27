Bayraktar TB3 nedir, teknik özellikleri neler? Milli ve özgün Bayraktar TB3 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bayraktar TB açılımı nedir?

Yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan ila 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenmeye hazırlanıyor. İlk günden bu yana yoğun ilgi gören Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB3 ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. Peki Bayraktar TB3 nedir, teknik özellikleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

UÇUŞ TESTLERİNE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne yaptığı ziyarette çekilen fotoğraflarda üretim hattında görülen Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde yürütülen milli projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.