TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

2024/299 E. Davacı tarafından açılan Vasiyetname Tenfiz davasında davalı Barış Muhammed GÜLER'e tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış, ilanen yapılmasına karar verilmiştir.İlan yayımdan itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğden itibaren 2 haftada cevap verilmesi, verilmediğinde davacının ileri sürdüğü iddiaları inkar etmiş sayılacağınız 7201 TK.'nun 29/1 gereği ilan olunur.19/12/2025

