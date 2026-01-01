Meteoroloji uyardı 6 ile dikkat! Çığ tehlikesi var

01 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 22:33
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 1-5 Ocak tarihleri arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki bazı bölgeler için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-5 Ocak tarihleri arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki bazı bölgelerde çığ tehlikesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Şanlıurfa ve Mardin illerinin kuzey ve doğusu, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

