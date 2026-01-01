Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? "Öldü" iddiasına menajerinden açıklama!
Aylardır, yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'in öldüğü iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Basına yansıyan haberler sonrası sanatçının menajeri Mert Siliv, Ürek'in son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanarak kalbi duran şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.
O günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sevenleri ve sanat camiası tarafından yakından takip ediliyor.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
"FATİH ÜREK ÖLDÜ" İDDİASI
Son olarak Ürek hakkında korkutan bir iddia gündeme geldi. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapıldı. Sanatçının menajeri Mert Siliv'den ise jet hızında bir açıklama geldi.
MENAJERİ KONUŞTU
Menajer Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü.
İlk albümü Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında çıkardı. 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.
2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MPİ 2026 büyük ikramiye kime çıktı? 800 milyon TL hangi şehrimize gitti?
- 800 Milyon TL büyük ikramiye ile neler alınır? Listeyi gören şaşkına döndü
- Gece gündüz aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz? İşte altından çıkan gerçek
- Kuruluş Orhan bugün neden yok? Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü ne zaman?
- 2026 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel saat kaçta başlayacak? 2026 Jüri ve yarışmacı listesi
- Cezaevinde yakını olanlar dikkat! Bakanlık açıkladı: 1 Ocak'ta açık görüş var mı?
- Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı
- Pastaneleri kıskandıracak! Yılbaşına özel zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi
- Gözler ekranda olacak! Yılbaşında TV'de hangi programlar var? İşte 31 Aralık yayın akışı listesi
- WhatsApp’tan yılbaşına özel güncelleme! Bu özellikleri mutlaka deneyin
- 500 bin konutta sıra Hakkari'de! TOKİ kura sonuçları tamamlandı