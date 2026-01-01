01 Ocak 2026, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? "Öldü" iddiasına menajerinden açıklama!

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? "Öldü" iddiasına menajerinden açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 11:00
Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl? Öldü iddiasına menajerinden açıklama!

Aylardır, yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'in öldüğü iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Basına yansıyan haberler sonrası sanatçının menajeri Mert Siliv, Ürek'in son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanarak kalbi duran şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

O günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sevenleri ve sanat camiası tarafından yakından takip ediliyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"FATİH ÜREK ÖLDÜ" İDDİASI

Son olarak Ürek hakkında korkutan bir iddia gündeme geldi. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapıldı. Sanatçının menajeri Mert Siliv'den ise jet hızında bir açıklama geldi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

MENAJERİ KONUŞTU

Menajer Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında çıkardı. 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör