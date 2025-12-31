Başkan Erdoğan'dan Al-i İmran Suresi! "Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin"
Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının aralandığı mübarek üç aylar gönülleri arındıran manevi bir iklimle yeniden başladı. İslam alemi için derin bir tefekkür ve yenilenme zamanı olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları dualar ve ibadetler ile karşılanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için Âl-i İmrân Suresi'nin 190 ve 194. ayetini okumuştu. İşte Mukaddes üç ayların başlangıcında Başkan Erdoğan’ın sesinden Âl-i İmrân Suresi...
Müslüman aleminde büyük bir öneme sahip üç ayların başlamasıyla manevi yolculuğun kapıları aralandı. Zamanın bereketlendiği, kalplerin huzurla dolduğu Üç Aylar rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının ardına kadar aralandığı süreç olarak bilinirken, insanı kendine ve Yaradan'a yaklaştırıyor.
İslam aleminde manevi duyguların yoğunlaştığı ve kutsal aylar arasında yer alan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlamasıyla Müslümanlar için manevi bir yenilenme, arınma ve tefekkür fırsatı sunuyor.
Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ile başlayan üç aylar, Ramazan Bayramı'nın gelişiyle sona eriyor. Üç Ayların gelişiyle birlikte ibadetler gerçekleşirken, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve salavatlarla manevi atmosfer daha da hissedilir hale geliyor.
Üç Aylar; Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Ramazan ayını içinde barındırarak müminleri adım adım bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne hazırlıyor. Bu mübarek süreç, kişinin kendini muhasebeye çekmesi, hatalarından arınması ve gönül dünyasını yeniden inşa etmesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor.
Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak 2026 Perşembe günü ve "Ramazanın müjdecisi" Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Öte yandan "11 Ayın Sultanı" Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.
Ramazan ayının 27'nci günü Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü, Mevlid Kandili ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi ve Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü karşılanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SESİNDEN ÂL-İ İMRÂN SURESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Temmuz 2018'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'nde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim'den Âl-i İmrân Suresi 190. 194 Ayetini okumuştu. Düzenlenen programda eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabine üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılmıştı.
İşte gönülleri arındıran ve duaların kabulüne vesile olan kutsal Üç Aylar'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Al-i İmran Suresi...
ÂL-İ İMRÂN SURESİ 190 VE 194. AYETLERİNİN MEALİ...
"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine elbette ibretler vardır. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru"
"Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rezil etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur".
"Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağırıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızi iyilerle beraber al".
"Rabbimiz! Peygamberlerinle vadettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın".
