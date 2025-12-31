Başkan Erdoğan'dan Al-i İmran Suresi! "Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin"

Başkan Erdoğan 16 Temmuz 2018'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim'den Âl-i İmrân Suresi 190. 194 Ayetini okumuştu. (Foto: ahaber.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SESİNDEN ÂL-İ İMRÂN SURESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Temmuz 2018'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'nde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim'den Âl-i İmrân Suresi 190. 194 Ayetini okumuştu. Düzenlenen programda eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabine üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılmıştı.

İşte gönülleri arındıran ve duaların kabulüne vesile olan kutsal Üç Aylar'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Al-i İmran Suresi...

ÂL-İ İMRÂN SURESİ 190 VE 194. AYETLERİNİN MEALİ...

"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine elbette ibretler vardır. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru"

"Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rezil etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur".



"Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağırıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızi iyilerle beraber al".



"Rabbimiz! Peygamberlerinle vadettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın".