Son dakika: Yusuf Güney’in uyuşturucu test sonucu çıktı!

Kaynak: Sosyal medya

SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan çalışmaların ardından Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde "kokain" tespit edildi. Raporda, Güney'in saçından kokain, metaboliti, benzoilekgonin bulunduğu tespitine yer verildi.

Bilindiği üzere Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkardığı ana madde olarak tanımlanıyor. Teknik olarak da "metabolit" deniliyor. Bir test sonucunda "Benzoilekgonin pozitif" ifadesinin yer alması, bilimsel ve hukuki açıdan kişinin kokain kullandığının kesin kanıtı olarak kabul ediliyor.