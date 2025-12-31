31 Aralık 2025, Çarşamba
Son dakika: Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı!

Giriş: 31.12.2025 17:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Yusuf Güney, 9 gün önce adliyeye gelerek ifade vermişti. Adli tıpta kan, kıl örnekleri alınan Güney’in uyuşturucu testi sonuçlandı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatan ve adeta sırra kadem basan Güney'in bu tutumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yusuf Güney'in ortadan kaybolması, sanatçının daha önce yaptığı ezoterik açıklamaları tekrar gündeme getirmiş, "Astral seyahatle başka boyutlara geçiyorum" ve "Geleceği ziyaret ediyorum" şeklindeki iddialarıyla tanınan şarkıcı hakkında, "İfade vermeye değil, astral seyahate çıktı" yorumları yapılmıştı.

ADLİ TIP SONUCU ÇIKTI

Dijital dünyadan ve fiziksel çevresinden kopan Güney, 22 Aralık'ta piyasaya çıkıp, İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney'in kan ve kıl örnekleri alınmıştı.

SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan çalışmaların ardından Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde "kokain" tespit edildi. Raporda, Güney'in saçından kokain, metaboliti, benzoilekgonin bulunduğu tespitine yer verildi.

Bilindiği üzere Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkardığı ana madde olarak tanımlanıyor. Teknik olarak da "metabolit" deniliyor. Bir test sonucunda "Benzoilekgonin pozitif" ifadesinin yer alması, bilimsel ve hukuki açıdan kişinin kokain kullandığının kesin kanıtı olarak kabul ediliyor.

