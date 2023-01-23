Türkiye’nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak! KIZILELMA ikinci uçuş testini de başarıyla tamamlandı

2023 İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Rekabete dayalı süreçte Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar'ın Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla beraber Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Ayrıca, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şu ana kadar 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.

"BAYKAR TÜM PROJELERİNİ ÖZ KAYNAKLARIYLA GELİŞTİRİYOR"

Başlangıçtan bugüne kadar tüm projelerini tamamen öz sermayesiyle yürüten Baykar'ın devletten destek aldığı ve rekabetten çekindiği iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir geçen hafta yaptığı açıklamada şöyle demişti: "Eleştiri adı altında hedef gösterilen Baykar ise ekosistemin parlayan yıldızı ve ülkemizin gururudur. Baykar'a yönelik söz konusu iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğunu, sektörün koordinasyon ve sorumluluğunu yürüten kurumun Başkanı olarak ifade etmeliyim. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı insansız hava araçları için herhangi bir geliştirme sözleşmesi imzalanmamıştır. Bayraktar Akıncı İHA sisteminin geliştirilmesine ilişkin tüm maliyetler Baykar'ın öz kaynakları ile karşılanmıştır. Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağının geliştirilmesine ilişkin tüm maliyetler de yine kendi öz kaynakları ile sağlanmaktadır. Öte yandan, tedarik sürecinde ise ülkemizin kamu kurumlarınca 2022 yılı savunma ve güvenlik harcamaları içinde, Baykar firmasından tedarik edilen TB2 ve AKINCI sistemleri için firmaya ödenen bedel yüzde 1'in altındadır. Daha önceki yıllarda da bundan farklı bir oran söz konusu değil."