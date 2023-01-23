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KIZILELMA ikinci uçuş testini de başarıyla tamamlandı

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Giriş: 23.01.2023 18:02
Baykar’ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.
KIZILELMA ikinci testini de başarıyla tamamlandı
KIZILELMA ikinci testini de başarıyla tamamlandı
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