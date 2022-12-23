Yunan televizyonunda flaş Kızılelma açıklaması! Bittik biz
Türk İHA'larını kopyalamaya çalışan Yunanistan, Tayfun füzesinin ardından bir de Kızılelma'nın uçuşuyla sarsıldı. Korku içinde Türkiye'yi takip eden Yunanistan'daki bir kanalda Kızılelma değerlendirmesi yapıldı. Programın konuğu Kızılelma'yı anlatırken, "Bittik biz" ifadelerine yer verdi.
Ege'de uluslararası anlaşmalar ereği silahsız olması gereken adaları silalandıran ve bunu haklı gerekçelere dayandırmaya çalışan Yunanistan'da Türk savunma sanayiinde atılan adımlar mercek altına alındı. Günlerce Tayfun füzesinin analizini yapan Yunan medyasında Kızılelma tanıtıldığı günden beri gündemden düşmüyor.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, adeta düşmana korku salıyor. Türkiye'nin ilerleyen askeri teknolojisini an bean takip eden Yunan medyasında Kızılelma hazımsızlığı dikkat çekti.
Programın konuğu "Türkler propaganda çerçevesinde Kızılelma jetini gösterdiler. Türkiye'nin ilk insansız hayalet uçağı. Ukrayna'dan aldıkları motorla test ediyorlar ve Türk kaynakları başarılı şekilde havalandığını iddia ediyor." ifadelerini kullanırken Yunan spiker daha fazla dayanamadı.
İTİRAF: TÜRKLER TEKNOLOJİNİN ZİRVESİNDE YER ALACAK
"Kalkış yapıp yapmadığını bilmiyoruz" diyen spiker ise Tayfun füzesini tekrar hatırlattı ve "Bunlarla dalga geçmek çok yanlış, Türkiye gelecek yıllarda teknolojnin zirvesinde yer alacak" ifadelerini kullandı.
YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER
Yayın sırasında Türkiye'nin yaptığı işlerin çok ciddi olduğu ve ERdoğan'ın da ötesinde olduğu vurgulandı. Bu ilerlemenin Erdoğan'dan önce başladığı sonra da devam edeceği ifade edilirken "Bu kesin bir şey çünkü Türk Savunma Sanayii çok daha gelişmiş durumda ve bizim de onlara rakip geliştirmemiz gerekiyor." itirafı ise yayına damga vurdu.
KIZILELMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.
Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
500 Nm Görev Yarı Çapı
35.000 Feet Operasyonel İrtifa
5 Saat Havada Kalış Süresi
6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
0.6 Mach Seyir Hızı
1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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