Savunma sanayide dev adım | Kızılelma uçtu, ilk süpersonik füzesi ateşlendi! Türkiye’nin en güçlü motoru tanıtıldı

Bunlar içinde aynı zaman bahsettiğimiz motor teknolojileri, füze teknolojileri, isabet sistemleri yaptık ve aynı zaman bunları ortaya koyacağı bir kudrette var tabi. Bunların hepsi kendi başlarına bambaşka teknolojiler. Diğer taraftan ise Türkiye'nin uzaya çıkma mücadelesi var. Peki Türkiye uzaya neden çıkmak istiyor ya da Ay'a neden gitmek istiyor? Bu bir ispattır. Motor noktasında çok iyi bir noktaya geldik. Özellikle hibrit konusunda iyiyiz. İşte bunları göstermemiz lazım. Bunu ispat etmemiz gerekiyor. Uzay çıkış Ay'a gidiş bence en çok bunun için gerekli. Uzay üzerinden jeopolitik bir kavga var. Bunlarla ilgili de Türkiye'ni bir yer edinmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bir umut. Uzayın onlar tarafından parsellenmesinin engellenmesi gerekiyor. İşte bu yüzden uzayda yer almak gerekiyor.