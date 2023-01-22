MIT Technology Review: Bayraktar TB2’ler 2023’ün çığır açan teknolojileri arasında

Yeni insansız hava araçlarından bazılarının DJI gibi hem keşif hem de yakın menzilli saldırılar için kullanılan hazır quadcopter'ler olduğu aktarılan internet sitesinde, "Rusya'nın Kiev'de sivillere saldırmak için kullandığı 30 bin dolarlık İran yapımı patlayan Shahed drone'ler gibi diğerleri ise daha uzun menzilli görevler yapabiliyor. Ancak en dikkat çekici olanı Türkiye'nin Baykar şirketi tarafından üretilen 5 milyon dolarlık Bayraktar TB2." ifadeleri kullanıldı.