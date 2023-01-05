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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan savunma sanayi hazımsızlığı! Kızılelma ve AKINCI TİHA'ya çirkin saldırı

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Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan savunma sanayi hazımsızlığı! Kızılelma ve AKINCI TİHA’ya çirkin saldırı

Türkiye'nin gelişim için attığı her adımdan rahatsız olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bu kez de dünyanın övgüler yağdırdığı Kızılelma'yı hedef aldı. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği İHA, SİHA, TİHA ve ANKA gibi ürünler karşısında hazımsızlığını gizlemeyen Yanardağ, skandal sözler sarf etti. Kızılelma ve AKINCI TİHA'yı karalamaya çalışan Yanardağ, "5-6 tanesini yan yana koyarsınız. Planör gibi." şeklinde konuştu.

Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde adeta destan yazıyor. Türkiye Yüzyılı'na girilirken Türkiye'nin en güçlü olduğu alanların başında savunma sanayii geliyor. BayKar'ın ürettiği İHA, SİHA ve TİHA ile TUSAŞ'ın ürettiği ANKA dünya basınının gündeminden düşmezken, ilk balistik füzemiz Tayfun da düşmana korku salıyor.

Yüzde 20'lerdeki yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığı savunma sanayiini taraflı tarafsız herkes takdir ederken, CHP'nin fonladığı Tele1'in hazımsızlığı sürüyor. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sık sık yerli ve milli savunma sanayii hamlelerini diline doluyor ve tepki çeken açıklamalar yapıyor. Yanardağ'ın konuya ilişkin son açıklaması ise adeta akıl tutulması...

MERDAN YANARDAĞ'DAN SAVUNMA SANAYİİ HAZIMSIZLIĞI

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, SİHA ve İHA'lar ile ilgili akıl tutulması denilecek açıklamalar yaptı.

Yanardağ, "Hem beni hedef haline getirip eleştirmeye kalkıyorlar. Demek ki çok doğru yere basmışız, damarlarına basmışız. Onun bir tane damadı var ya Selçuk Bayraktar... İHA, SİHA yaptığını söyleyerek milli savaş sanayii diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Ne kadar yerli ve milli olduklarını gördük?" dedi.

AHKAM KESEN YANARDAĞ'IN TUSAŞ'I USAŞ SANMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Hazımsızlığı bitmeyen Yanardağ, "Üstelik USAŞ'ı batırdılar. USAŞ'ın yaptığı ANKA, SİHA ve İHA üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biriyken şirketin içini boşalttılar. Onun üretim yapmasını engellediler, damadın şirketini desteklediler." ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİZ VAR YA SİZİN?"

Yanardağ, dünya basınının Türk SİHA'ları dilinden düşürmemesi ile ilgili de tepki çeken ifadeler kullandı, "Efendim CNN demiş ki, Türk SİHA'ları oyun değiştirici. Nasıl bir aşağılık kompleksiniz var ya sizin? Al Jazeera demiş, Bayraktar büyük boşluğu doldurdu falan." dedi.

KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI'NDAN 4-5 TANESİ STÜDYOYA SIĞARMIŞ!

Yanardağ, dünyanın konuştuğu Kızılelma, Bayraktar TB-2, AKINCI TİHA için ise, "Bunlar büyük Fantom uçakları gibi görünüyor. Ama öyle bir şey değil. Bu stüdyoya bunlardan 5-6 tanesini yan yana koyarsınız. Planör gibi." şeklinde akılalmaz ifadeler kullandı.

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