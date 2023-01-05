Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan savunma sanayi hazımsızlığı! Kızılelma ve AKINCI TİHA’ya çirkin saldırı

Yüzde 20'lerdeki yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığı savunma sanayiini taraflı tarafsız herkes takdir ederken, CHP'nin fonladığı Tele1'in hazımsızlığı sürüyor. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sık sık yerli ve milli savunma sanayii hamlelerini diline doluyor ve tepki çeken açıklamalar yapıyor. Yanardağ'ın konuya ilişkin son açıklaması ise adeta akıl tutulması...

MERDAN YANARDAĞ'DAN SAVUNMA SANAYİİ HAZIMSIZLIĞI

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, SİHA ve İHA'lar ile ilgili akıl tutulması denilecek açıklamalar yaptı.

Yanardağ, "Hem beni hedef haline getirip eleştirmeye kalkıyorlar. Demek ki çok doğru yere basmışız, damarlarına basmışız. Onun bir tane damadı var ya Selçuk Bayraktar... İHA, SİHA yaptığını söyleyerek milli savaş sanayii diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Ne kadar yerli ve milli olduklarını gördük?" dedi.